Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, pszenica

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Na razie są to jedynie niepotwierdzone spekulacje. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie tego typu informacje mogłyby potencjalnie stanowić wsparcie dla cen ropy naftowej. Dużo emocji wzbudza także kwestia decyzji na temat produkcji i eksportu ropy naftowej przez największych producentów rozszerzonego kartelu. Arabia Saudyjska w tym roku zdecydowała się na dodatkowe dobrowolne cięcia produkcji ropy o milion baryłek dziennie, które póki co trwają do końca roku, ale już na najbliższym posiedzeniu mogą zostać przedłużone. Podobnie jest z cięciami eksportu ropy z Rosji – tu także miało miejsce dobrowolne dodatkowe obniżenie eksportu, które może zostać wprowadzone także w kolejnym roku.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

PSZENICA

Ceny pszenicy pod presją podaży.

Notowania pszenicy rozpoczęły bieżący tydzień od zniżki – wczorajsza sesja przyniosła przecenę amerykańskich kontraktów na pszenicę o ponad 2% i ich spadek do okolic 5,60 USD za buszel, czyli rejonów tegorocznych minimów.