Przyjęta w poniedziałek jednogłośnie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu JSW uchwała dotyczy wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem pożyczki. Zabezpieczenia mają stanowić nieruchomości i ruchomości kopalń: Budryk, Knurów-Szczygłowice, Pniówek i Borynia-Zofiówka.
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Jak napisano w uzasadnieniu przedstawionego 12 maja br. projektu, JSW skorzysta z nowego mechanizmu, który umożliwia ARP udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.
„Szczególna sytuacja finansowa Grupy JSW wywołana stagnacją na rynku węgla i koksu, niekorzystnymi warunkami makroekonomicznymi, znacznym spadkiem kursu dolara przy wysokich kosztach wydobycia, wysokim poziomie inwestycji oraz coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych, uzasadnia w ocenie zarządu korzystanie z tego rozwiązania” – wskazano w uzasadnieniu.
JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Jesienią 2025 r. JSW informowała o możliwości utraty płynności finansowej pod koniec I kwartału 2026 r. W związku z tym spółka wprowadziła plan restrukturyzacji, obejmujący redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury Grupy JSW.
W lutym JSW zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia koszów pracy. W marcu ARP kupiła od JSW dwie spółki zależne – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Jastrzębskie Zakłady Remontowe za ponad 1 mld zł. Te pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację planu restrukturyzacji.
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Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Wydobycie węgla wyniosło w 2025 r. ponad 13 mln ton, a produkcja koksu 3,2 mln ton. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto.
W poniedziałek walne zgromadzenie JSW przyjęło również m.in sprawozdanie finansowe spółki za 2025 r. i sprawozdanie zarządu z działalności w tym okresie oraz wyraziło zgodę na pokrycie zeszłorocznej straty z kapitału zapasowego.
11 maja br. prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, która umożliwia ARP udzielenie pożyczek przedsiębiorstwom takim jak JSW. Projekt zmian przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej.
Zgodnie z nowelą pożyczki będą mogły zostać przeznaczone na reorganizację firm, zmierzającą do zmniejszenia kosztów działalności lub ich optymalizacji. Cel pożyczki nie może być tożsamy z celem mechanizmu wsparcia publicznego. Warunkiem udzielenia pożyczki jest ustalenie przez ARP, na podstawie programu naprawczego przedstawionego przez pożyczkobiorcę, że posiada on zdolność do spłaty pożyczki. (PAP)
mtb/ mick/
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