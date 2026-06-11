Pozytywne trendy popytu na polskim rynku węgla energetycznego obserwowane w I kw. 2026 r. były kontynuowane w kwietniu 2026 r. i maju 2026 r. „Popyt na węgiel kamienny ze strony elektrowni przyspieszył z 8,1 proc. rok do roku wzrostu w I kw. 2026 r. do 10,7 proc. rok do roku w kwietniu 2026 r. i podobny dwucyfrowy wzrost jest oczekiwany w maju 2026 r.”– czytamy w rekomendacji BM Banku Pekao.

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Krótkotrwałe wzrosty cen na rynku węgla

Spowodowało to spadek zapasów węgla, które na koniec I kw. 2026 r. wyniosły 115 dni zużycia, co nadal jest powyżej długoterminowej średniej

wynoszącej 105 dni. „Nadal utrzymujący się silny popyt w II kw. 2026 r. może skutkować dalszą redukcją zapasów, co w połączeniu z rosnącym dyskontem cen polskiego węgla do cen ARA i trwającym osłabieniem clean spark spreadu prowadzi do wzrostu prawdopodobieństwa wyższych cen węgla energetycznego w 2027 r.”– czytamy w analizie.

„W rezultacie biuro maklerskie podniosło prognozę cen węgla na rok 2027 o 5 proc. w porównaniu z wcześniejszymi założeniami, co przekłada się na cenę wyższą o 11 proc. rok do roku w 2027 r., co pozwala nam to podnieść naszą prognozę EBITDA na rok 2027 o 28 proc., a prognozę zysku na akcję (EPS) o 88 proc.”– wylicza Tomasz Duda, autor rekomendacji.

To Bogdance może nie wystarczyć

Autor rekomendacji podkreśla jednak, że silny popyt na węgiel kamienny obserwowany w pierwszej połowie 2026 roku jest wywołany przez czynniki krótkoterminowe, takie jak: najzimniejszy okres styczeń-luty od 14 lat, niski clean spark spread (marża) związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz niski poziom wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych i wodnych.

Nie ma więc pewności, jak długo potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie i niski clean spark spread. Popyt na węgiel kamienny może również odnotować wzrost w nadchodzących miesiącach. Dlatego też te pozytywne czynniki są jednak ograniczone przez planowane uruchomienie znacznych mocy wytwórczych na morzu (4,1 GW) i w elektrowniach gazowo-parowych (CCGT) w latach 2026-28.

„Perspektywy popytu na węgiel kamienny ulegną znacznemu pogorszeniu w ciągu najbliższych 2-3 lat, co doprowadzi do zmniejszenia popytu i cen” – przyznaje Tomasz Duda.

W związku z tym, pomimo pozytywnych czynników w pierwszej połowie 2026 r., perspektywy dla popytu i cen węgla w Polsce na lata 2026-2029 pozostają negatywne. „Zbliżające się wprowadzenie nowych mocy offshore/CCGT na polski rynek energii elektrycznej skłania nas do podtrzymania rekomendacji sprzedaży LW Bogdanka i ustalenia ceny docelowej na 12 miesięcy na poziomie 18,92 zł, co daje 14 proc. potencjał spadku”– przyznaje analityk w rekomendacji.

W rezultacie– zdaniem tego biura maklerskiego– prognozy na rok 2026 zostały skorygowane w dół o 1 proc. w przypadku przychodów, o 14 proc. w przypadku EBITDA, natomiast prognozy na rok 2027 zostały skorygowane o 4 proc. w przypadku przychodów, o 28 proc. w przypadku EBITDA i o 88 proc. w przypadku zysku netto. „Nasze prognozy na rok 2028 wzrosły o 1 proc. w przypadku przychodów, o 9 proc. w przypadku EBITDA, ale nadal skutkuje to ujemnym EBIT i stratą”– czytamy w rekomendacji.