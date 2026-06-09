W pierwszej kolejności ZWZ Orlenu ustaliło liczbę członków rady nadzorczej na 11 osób. Następnie rozpatrywany był punkt – zmiany w składzie rady nadzorczej, który do porządku obrad został dodany na wniosek Skarbu Państwa. Na jego wniosek do rady nadzorczej powołani zostali prezes KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz oraz dyrektor finansowy w Polskim Holdingu Hotelowym Marcin Siudy.

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Jak wynika z przegłosowanych przez ZWZ uchwał, Paszkiewicz obejmie funkcję w radzie nadzorczej Orlenu 1 lipca tego roku, natomiast Siudy został powołany z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie, czyli od wtorku.

W radzie nadzorczej Orlenu pozostali: Przemysław Ciszak – przewodniczący, Aleksander Kappes – wiceprzewodniczący i Katarzyna Łobos – sekretarz, a także członkowie – Tomasz Zieliński, Ewa Gąsiorek, Marian Sewerski, Ewa Sowińska i Piotr Wielowieyski.

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Ciszak został powołany na szefa rady nadzorczej Orlenu w październiku 2025 r. przez obradujące wtedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na wniosek Skarbu Państwa. Natomiast Kappes, także jako kandydat Skarbu Państwa, został wybrany do rady nadzorczej w listopadzie 2025 r., gdy NWZ kontynuowało obrady.

Z kolei Katarzyna Łobos, Ewa Gąsiorek, Tomasz Zieliński, Piotr Wielowieyski, Marian Sewerski, Ewa Sowińska weszli do rady nadzorczej Orlenu w czerwcu 2025 r., decyzją ówczesnego ZWZ. Wszyscy, poza Ewą Sowińską, która była kandydatką Nationale-Nederlanden OFE, zostali zgłoszeni wtedy przez Skarb Państwa.

Zgodnie ze statutem spółki w skład rady nadzorczej może wchodzić tam od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący, przy czym powołuje i odwołuje ich Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego, który jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – to minister aktywów państwowych, przy czym w tym przypadku nie jest wymagana zgoda pozostałych akcjonariuszy.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE 5,17 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 44,93 proc.

Wcześniej, przed zmianami w radzie nadzorczej, wtorkowe ZWZ Orlenu udzieliło absolutorium jej członkom, w tym b. przewodniczącemu Wojciechowi Popiołkowi oraz jego następcy Przemysławowi Ciszakowi, a także zarządowi, który kończy wspólną kadencję.

Zmiany we władzach Orlenu

Zarząd Orlenu mijającej kadencji liczy dziesięć osób wraz z prezesem, którym od kwietnia 2024 r. jest Ireneusz Fąfara. Rada nadzorcza spółki, rozstrzygając wcześniej ogłoszony konkurs, powołała 2 czerwca na nową kadencję, rozpoczynającą się po dniu odbycia obecnego ZWZ, osiem osób z wcześniejszego składu zarządu, w tym ponownie na prezesa Ireneusza Fąfarę, a pozostałych na stanowiska wiceprezesów: ds. finansowych – Sławomira Jędrzejczyka, ds. downstream – Ireneusza Sitarskiego, ds. operacyjnych – Roberta Soszyńskiego, ds. consumers and products – Marka Balawejdera, ds. rozwoju i inwestycji – Marcina Wasilewskiego, ds. energy – Sławomira Staszaka oraz ds. upstream – Wiesława Prugara.

W mijającej kadencji zarządu Orlenu Balawejder, Staszak i Prugar to członkowie zarządu w przypisanych im segmentach działalności spółki, przy czym Wasilewski to członek zarządu ds. transformacji.

W ogłoszonym przez radę nadzorczą składzie zarządu nowej kadencji nie znaleźli się Paweł Wojtunik, b. szef CBA, odpowiadający za segment bezpieczeństwa i ryzyka, a także Witold Literacki, pierwszy zastępca prezesa, dotychczas jako wiceprezes odpowiadający za sprawy korporacyjne. W przypadku Wojtunika, z wcześniejszego trybu powołania go do zarządu wynika jednak, że pozostanie on tam w nowej już kadencji.

Rada nadzorcza Orlenu powołała Wojtunika do zarządu w lutym tego roku, po czym w marcu powołał go minister aktywów państwowych.

Zgodnie ze statutem tej spółki w skład zarządu może wchodzić tam od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie, przy czym powołuje i odwołuje ich rada nadzorcza, z wyjątkiem jednego, którego powołuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – obecnie to minister aktywów państwowych; członka zarządu powołanego w tym trybie odwołuje rada nadzorcza.

Po głosowaniach nad absolutoriami, a następnie nad zmianami w radzie nadzorczej, odbywające się w Płocku ZWZ Orlenu zakończyło obrady we wtorek przed godz. 15. Wcześniej akcjonariusze ustalili m.in., że dywidenda do wypłaty w tym roku wyniesie 8 zł na jedną akcję, najwięcej w historii tej spółki.