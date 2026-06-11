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Orlen dynamicznie rozbudowuje sieć stacji wodorowych

Koncern rozwija sieć stacji wodorowych w Polsce i regionie. Do 10 działających obiektów dołączą niebawem dwa kolejne. Ponadto zabezpieczono już umowy na budowę następnych 18. Te mają ruszyć na przełomie 2027 i 2028 r.

Publikacja: 11.06.2026 06:00

Tomasz Furman

Orlen odgrywa coraz większą rolę na polskim i regionalnym rynku wodoru. Grupa posiada już 10 stacji tankowania tego paliwa. Klienci w naszym kraju mają do dyspozycji siedem ogólnodostępnych stacji stacjonarnych. Są one zlokalizowane w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Pile, Płocku, Gdyni i Włocławku. Ponadto jedna stacja mobilna funkcjonuje od dłuższego czasu w Krakowie. Koncern paliwo wodorowe oferuje również kierowcom w Czechach, gdzie posiada dwie ogólnodostępne stacje: w Pradze i Litvínovie.

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