Orlen odgrywa coraz większą rolę na polskim i regionalnym rynku wodoru. Grupa posiada już 10 stacji tankowania tego paliwa. Klienci w naszym kraju mają do dyspozycji siedem ogólnodostępnych stacji stacjonarnych. Są one zlokalizowane w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Pile, Płocku, Gdyni i Włocławku. Ponadto jedna stacja mobilna funkcjonuje od dłuższego czasu w Krakowie. Koncern paliwo wodorowe oferuje również kierowcom w Czechach, gdzie posiada dwie ogólnodostępne stacje: w Pradze i Litvínovie.