Premier wystraszył inwestorów. Będzie nowy podatek, Orlen tanieje

W czwartek po południu notowania Orlenu tracą prawie 5 proc. przy wysokich obrotach. Ich wartość przekroczyła już 200 mln zł. Impulsem do wyprzedaży była informacja o planach rządu, dotyczących wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

– Niestety to kolejny pomysł mający na celu zniechęcenie Polaków do inwestycji na GPW. Zwróćmy uwagę, że gdy cena spada czy warunki powodują, że spółki zarabiają bardzo mało, nigdy nikt nie proponuje, aby im zrekompensować spadek zysków. Działa to tylko w jedną stronę. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego spółka paliwowa nie może skorzystać na wysokich marżach związanych z rosnącą ceną ropy. A czy deweloperzy nie zyskali na wzroście zapotrzebowania na mieszkania? Albo spółki zbrojeniowe na zwiększeniu wydatków rządowych na modernizację armii? A producenci maseczek w trakcie COVID? Nie pojmuję, czemu oszczędzający w PPK/IKZE/OFE mają po raz kolejny płacić za tego typu pomysły – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz BM Banku Millennium. Dodaje, że rządy rozrzutnie prowadzą politykę fiskalną, szafują przywilejami i ulgami na lewo i prawo, ale jak przychodzi mikrokryzys czy konieczność mikrointerwencji, czy to związane z cenami surowców czy stopami procentowymi, to nigdy nie ma pieniędzy na tego typu projekty i zawsze wyciągane są ręce do spółek, którym akurat zdarza się na tym zarobić.

– Ciekawe, czy nowym podatkiem zostaną objęte też spółki zagraniczne typu BP czy Shell, które także zarabiają na wzroście cen surowca – pyta retorycznie ekspert.