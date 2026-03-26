„W tej chwili takie prace nie mają miejsca. Natomiast faktycznie jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny osiągają z przyczyn rynkowych wyjątkowo wysokie zyski, to wprowadzenia takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. Na razie jednak nie zapadły żadne decyzje” — stwierdził Domański.

Minister dodał, że rząd pozostawia tę możliwość otwartą, ponieważ marże – w tym rafineryjne – są obecnie bardzo wysokie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Czy będzie obniżka VAT na paliwa?

Obniżenie VAT-u na paliwa jest bardzo prawdopodobne, choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła — poinformował minister finansów i gospodarki w rozmowie z Trójką Polskiego Radia.

„Obniżenie VAT-u na paliwa to jedno z rozwiązań, które analizujemy bardzo szczegółowo. Myślę, że jest to wariant prawdopodobny” — wyjaśnił Domański.

Podkreślił również, że kluczowe jest to, aby ewentualna obniżka VAT-u przełożyła się na realnie niższe ceny paliw dla kierowców, a nie została przejęta przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe. Zaznaczył, że rząd nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących cen paliw.