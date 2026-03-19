W ubiegłym roku Orlen sprowadził z USA około 2,5 mld m sześc. gazu LNG, w tym roku może to już być 4,5 mld m sześc., a w przyszłym nawet 10 mld m sześc. Analityk zauważa, że ograniczone przepustowości terminali eksportowych oraz bardziej regionalny charakter rynku gazu w USA przekłada się na brak istotnych wzrostów ceny na platformie Henry Hub.

Dla Orlenu oznacza to możliwość zabezpieczenia spreadu na wyjątkowo korzystnych warunkach. Będzie to szczególnie istotne od IV kwartału 2026 r. do IV kwartału 2027 r., kiedy to nastąpi wyraźny wzrost importu LNG z USA (5,4 mld m sześc. rocznie z terminalu Plaquemines od IV kwartału 2026 r. oraz 1,3 mld m sześc. rocznie z Port Arthur na przestrzeni 2027 r.). W efekcie nawet dalsze perturbacje z dostawami LNG z Kataru mogą mieć niewielki wpływ na przyszłe wyniki płockiego koncernu, zwłaszcza że należy liczyć się ze spadkiem konsumpcji odbiorców.

Mimo rosnących cen na stacjach paliw Orlen prawdopodobnie nie zwiększy zysków z tej działalności. – Efekt ograniczania marż w detalu kalkulujemy na około 300 mln zł kwartalnie. Z drugiej strony spółka powinna korzystać na marży pozapaliwowej i próbie odrabiania utraconej marży na hurcie – przypuszcza Kozak.

Ceny na stacjach paliw mocno rosną

Z najnowszych danych portalu e-petrol.pl wynika, że paliwa płynne na krajowych stacjach znowu mocno podrożały. Średnia tygodniowa cena litra oleju napędowego wynosi już 7,76 zł, benzyny Pb95 sięga 6,79 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,32 zł. Tym samym pierwsze z tych paliw jest najdroższe od listopada 2022 r., drugie od kwietnia 2023 r., a trzecie od lipca 2022 r.

O cenach detalicznych w dużym stopniu decyduje sytuacja w hurcie. Obecnie Orlen za 1 m sześc. oleju napędowego Ekodiesel liczy sobie w hurcie 6565 zł, a za benzynę bezołowiową Eurosuper 95 już 5548 zł. W ciągu tygodnia pierwszy z tych produktów podrożał o prawie 6 proc., a drugi o ponad 7 proc. To prawdopodobnie będzie miało przełożenie na rynek detaliczny. Kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ceny na stacjach reagują z pewnym opóźnieniem na zmiany w hurcie.