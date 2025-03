Podczas wtorkowej sesji na GPW indeksy notują niespełna 1-proc. wzrosty. Przed godz. 13 WIG rośnie o 0,6 proc., a WIG20 o 0,5 proc. i ma wartość nieco ponad 2,6 tys. pkt. W indeksie największych spółek najlepiej radzą sobie: mBank, Orange, Kęty, Budimex i Orlen. To właśnie na akcjach Orlenu widać zdecydowanie najwyższy obrót. Od rana właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 128 mln zł. To stanowi 22 proc. obrotu w całym WIG i 26 proc. w WIG20.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Orlen. Rekomendacja dywidendy i oczekiwania zarządu pobudziły inwestorów Zarząd Orlenu proponuje, aby w tym roku na każdą akcję przypadło po 6 zł dywidendy. Zamierza też więcej przeznaczyć na inwestycje, zwłaszcza na wydobycie i energetykę. Mówiąc o perspektywach, widzi nieco więcej czynników pozytywnych niż negatywnych.

Ile warte są akcje Orlenu?

Przed godz. 13 za akcję Orlenu trzeba zapłacić prawie 66 zł po wzroście o 1,8 proc. W zeszłym roku na akcjach koncernu dominowała podaż, ale od początku 2025 r. widać wyraźną przewagę popytu. Kurs zaczynał rok poniżej 50 zł. Licząc od tego okresu wycena spółki poszła już w górę o ponad jedną trzecią. Obecnie wynosi prawie 77 mld zł.

Czy kurs ma jeszcze potencjał do wzrostu? Średnia cena docelowa z najnowszych rekomendacji przynosi odpowiedź twierdzącą. Istnieje jeszcze 17-proc. przestrzeń do zwyżki – wynika z naszych szacunków. To implikuje cenę akcji w wysokości ponad 77 zł oraz 90 mld zł kapitalizacji.

Notowaniom sprzyja m.in. niedawna zapowiedź dywidendy. Zarząd zarekomendował z zysku netto za 2024 r. wypłatę najwyższej w historii koncernu dywidendy w wysokości 6 zł na akcję wobec 4,15 zł rok wcześniej.