Pozytywną informacją w kontekście wyceny Orlenu jest tegoroczna decyzja Norges Bank Investment Management o wykreśleniu polskiej spółki z listy obserwacyjnej funduszu. W ocenie Orlenu jest to skutek działań naprawczych podjętych przez obecny zarząd. Polska firma znalazła się na liście obserwacyjnej po zakupie spółki medialnej Polska Press (o transakcji zdecydował poprzedni zarząd).

Jakie wyniki pokaże Orlen?

Na 27 lutego zaplanowano publikację wyników koncernu za IV kwartał 2024 r. Inwestorzy mają nadzieję, że przy tej okazji zarząd przedstawi też perspektywy dla biznesu na 2025 r.

Plany spółki wpisują się w przedstawioną w styczniu tego roku nową strategię do 2035 r. Opiera się ona na czterech filarach. Są to: maksymalizacja wartości poprzez inwestycje w aktywa o wysokim potencjale zwrotu (finansujące transformację energetyczną), innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów, optymalizacja aktywów oraz zarządzanie kapitałem. Orlen zapowiedział wzrost zysku operacyjnego EBITDA LIFO od 53 do 58 mld zł w 2035 r., a skumulowany zysk operacyjny EBITDA LIFO w latach 2025-2035 ma wynieść od 500 do 550 mld zł. Spółka zapowiedziała też kontynuację wypłaty dywidendy, a jej wartość bazowa wzrosła z 4,3 zł do 4,5 zł. Poziom 4,5 zł przy aktualnej cenie akcji implikuje 7,5-proc. stopę dywidendy.