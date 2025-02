Orlen stawia na optymalizację sieci stacji paliw

Dodaje, że obecnie pod sztandarowym szyldem funkcjonują wszystkie placówki grupy na Litwie, Węgrzech i Słowacji. Niemal wszystkie działają jako Orlen w Czechach (część nosi jeszcze nazwę Benzina) i w Polsce (pojedyncze obiekty zachowały brand Bliska, CPN i Petrochemia Płock). Spółka nie informuje, czy i jak będzie przeprowadzany rebranding stacji w Austrii funkcjonujących pod marką Turmöl.

Znaczenie tradycyjnych paliw będzie systematycznie malało

Orlen, planując kolejne kroki w biznesie stacji, ma na uwadze powolny proces odchodzenia od tradycyjnych paliw. „W Polsce, Czechach, na Węgrzech, czy Słowacji będzie on przebiegał w wolniejszym tempie, ale już w Austrii i Niemczech spadki na przestrzeni dekady będą znaczące. W Polsce udział diesla jako paliwa w transporcie w 2050 r. wyniesie 41 proc., w Czechach, na Węgrzech, Słowacji i Litwie 30 proc., a w Austrii i Niemczech już tylko 4 proc.” - twierdzi Orlen.

Z kolei w przypadku benzyn udział w regionie ma spaść do połowy stulecia z obecnych 18 proc. do 5 proc., a w Austrii i w Niemczech z 24 proc. do 0 proc. Jednocześnie wzrośnie znaczenie paliw alternatywnych, które częściowo zastępować będą gatunki tradycyjne.

W związku z tymi prognozami coraz intensywniej ma się rozwijać infrastruktura do ładowania aut elektrycznych. W 2035 r. Orlen chce posiadać w Polsce ok. 6 tys. ultraszybkich ładowarek publicznych, co ma mu zapewnić jedną trzecią udziałów w rynku. Ponadto 2,5 tys. takich punktów powinno powstać za granicą. Aby zrealizować zakładany cel, koncern zamierza inwestować w ładowarki nie tylko na terenie obecnych stacji, ale też poza nimi.

Z ostatnich danych wynika, że po trzech kwartałach 2024 r. sprzedaż wolumenowa biznesu detalicznego wyniosła 8,5 mln ton i była o 15 proc. wyższa niż rok wcześniej. Z kolei zysk EBITDA przed odpisami aktualizacyjnymi zwyżkował do 2,48 mld zł, czyli o 66 proc.