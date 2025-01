KGHM przygotowuje się do remontów w hutach miedzi

W tym roku, w stosunku do budżetu na 2024 r., KGHM planuje w Polsce nieznacznie zwiększyć produkcję miedzi w koncentracie, czyli wyrobu powstałego w wyniku wydobycia i wzbogacenia rudy o zawartości miedzi umożliwiającej jej hutniczy przerób. Mimo to produkcja miedzi elektrolitycznej, czyli wyrobu końcowego powstającego w hutach miedzi, ma nieco spaść. Co więcej – przyjęty i opublikowany niedawno budżet zakłada maksymalne wykorzystanie potencjału koncernu na każdym z etapów prowadzonej działalności. Uwzględnia też plany modernizacji i rozbudowy infrastruktury kopalń i hut.