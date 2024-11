Większość biznesów Unimotu poprawiła wyniki

W III kwartale grupa Unimot wypracowała 105,3 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (uwzględnia szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe). Był to rezultat lepszy od zanotowanego rok wcześniej aż o 261 proc. Jednocześnie zanotowano wzrost przychodów o 11,4 proc. (do 3,69 mld zł) i spadek straty netto o 34,7 proc. (do 20,4 mln zł). Opublikowane wyniki były zbieżne z szacunkami podanymi przez spółkę kilka dni temu.

Unimot sprzedał dużo asfaltów na budowę i remonty dróg

„Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych w III kwartale tego roku. Potwierdzają one skuteczność naszych działań, ukierunkowanych na wzmacnianie pozycji grupy Unimot w kluczowych obszarach działalności” - mówi w komunikacie prasowym Adam Sikorski, prezes Unimotu. Dodaje, że jednym z najistotniejszych przedsięwzięć podjętych w ostatnim czasie było zabezpieczenie łańcucha dostaw gazu LPG poprzez czarter gazowca przeznaczonego do transportu tego surowca. To umożliwia grupie elastyczne reagowanie na nadchodzące zmiany rynkowe, w tym przede wszystkim sankcje na import gazu LPG z Rosji.

Unimot zauważa, że na wyniki grupy wypracowane latem szczególnie pozytywny wpływ miała działalność biznesu bitumen, który w tym okresie osiągnął 53,1 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (wzrost o 47,9 proc.). Maksymalizacja wolumenów sprzedaży w tym obszarze była związana z sezonem budowy i remontów dróg. Dzięki aktywnemu udziałowi w realizacji kluczowych projektów oraz rozbudowie infrastruktury magazynowej i floty transportowej, grupa mogła efektywnie odpowiadać na wzmożone zapotrzebowanie odbiorców.

Wzrosły marże na handlu paliwami płynnymi

Kolejnym biznesem o największym wpływie na skorygowany wynik EBITDA były paliwa ciekłe. W tym obszarze zanotowano 31 mln zł zysku podczas gdy rok wcześniej poniesiono 32 mln zł straty. Wyższe marże były tu efektem zwiększonego zapotrzebowania obserwowanego na rynku i spadku tzw. premii zakupowych. Ponadto, pozytywny wpływ miało przeszacowanie (o około 7 mln zł) kosztów przyszłego utrzymania zapasu obowiązkowego za import diesla w całym 2024 r.