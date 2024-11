Unimot wyczarterował statek do transportu gazu LPG

Spółka w terminalu w Wilhelmshaven może przeładowywać i magazynować około 8 tys. ton LPG. Umowa obowiązuje od 1 października. Zawarto ją na 48 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 24 miesiące. Pół roku temu wartość umowy w pierwszym okresie jej obowiązywania oszacowano na 120 mln zł.

Spadną zyski grupy Unimot z handlu autogazem

Niedawno Unimot informował, że zwiększenie dostaw LPG planuje z takich kierunków jak: Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja i porty ARA (Belgia i Holandia). Ponadto okazjonalnie mogą pojawić się też dostawy z Francji, USA i Algierii. Skąd faktycznie będą realizowane, zależeć będzie od atrakcyjności możliwych do uzyskania cen za nabywane paliwo.

Strategia Unimotu na lata 2024-2028 w zakresie biznesu LPG przewiduje zwiększenie udziału w rynku poprzez dywersyfikację logistyki, źródeł zakupu i rynków zbytu. Chodzi zwłaszcza o zabezpieczenie dostaw autogazu, poprzez budowę nowego kanału logistycznego umożliwiającego jego zakupy z alternatywnych kierunków.

Planowane jest też wejście na sąsiadujące rynki zbytu poprzez wykorzystanie nowych kanałów logistycznych i pozyskanie nowych klientów. Tym samym za pięć lat sąsiednie do Polski rynki mają zapewniać grupie około 20 proc. zysku EBITDA w biznesie LPG. Wolumen ogółem sprzedawanego autogazu ma jednak niewiele wzrosnąć, bo z 294 tys. ton zanotowanych w 2023 r. do 298 tys. ton planowanych w 2028 r. Co więcej średnia szacowana w latach 2024-27 to zaledwie 229 tys. ton.

Kolejny strategiczny cel to wzrost zysków osiąganych na sąsiednich do Polski rynkach. Mimo to całościowa EBITDA wypracowana we wszystkich krajach ma spaść z 50,4 mln zł w 2023 r. do 34,2 mln zł w latach 2024-27 (średnia roczna) i 23,5 mln zł w 2028 r.