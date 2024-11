Orlen spodziewa się pogorszenia wyników w końcówce roku

W końcówce tego roku grupa Orlen może wypracować słabsze wyniki finansowe niż rok temu. Zarząd koncernu spodziewa się zwłaszcza spadku kluczowego wskaźnika, czyli zysku EBITDA LIFO. W IV kwartale ubiegłego roku sięgał on 11,2 mld zł. Będzie to przede wszystkim efekt zniżki rezultatów osiąganych w biznesie gazu wywołanej brakiem dodatniego wpływu rekompensat oraz spadkiem marż na handlu błękitnym paliwem. Zarząd nie spodziewa się większych zmian wyników na działalności detalicznej i petrochemicznej. Wzrosty, ale umiarkowane, oczekiwane są w pozostałych trzech biznesach, czyli rafineryjnym, energetycznym i wydobywczym.

Reklama

Ponadto w końcówce roku koncern spodziewa się spadku w ujęciu rok do roku cen ropy, gazu ziemnego i prądu. Niższa będzie też marża rafineryjna. Wzrost oczekiwany jest jedynie w odniesieniu do marży petrochemicznej, co nie zmienia faktu, że nadal będzie ona na stosunkowo niskim poziomie.

Polityka dywidendowa Orlenu będzie kontynuowana

Orlen informuje, że prognozowane przez analityków na cały ten rok wyniki grupy są zbieżne z jego oczekiwaniami. Ich szacunki (średnia z rekomendacji dziesięciu analityków) mówią m.in. o wypracowaniu przez grupę 307,8 mld zł przychodów i 32,2 mld zł zysku EBITDA LIFO. W ubiegłym roku wyniosły one 372,8 mld zł i 60,3 mld zł.

Jakie perspektywy może mieć koncern w dłuższym okresie, będzie wiadomo po publikacji zaktualizowanej strategii, co ma nastąpić 10 grudnia. Już dziś przesądzona wydaje się jednak kwestia dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. – Zamierzamy podtrzymać politykę dywidendową. Jak się coś obiecało, to trzeba tego dotrzymać – zadeklarował Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Obecnie obowiązującą politykę dywidendową koncern ogłosił w lutym 2023 r. Przewiduje ona, że co roku będzie przeznaczanych do podziału 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych osiąganych przez grupę. Jednocześnie zagwarantowano wypłatę nie mniejszą niż 4 zł na akcję z zysków za 2022 r. Co więcej, z każdym rokiem ta bazowa kwota ma sukcesywnie rosnąć o 15 gr. Z ubiegłorocznych zysków zostanie wypłacona 20 grudnia na gwarantowanym poziomie 4,15 zł.