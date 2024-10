JSW nie da zarobić? Nawet spore oszczędności mogą nie wystarczyć

Nie opadł jeszcze kurz po wycieku informacji niejawnych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczących naprawy jej sytuacji finansowej, który miał dać docelowo do 2027 r. 5,7 mld zł oszczędności, a do inwestorów docierają kolejne prognozy. Nawet realizacja części tego planu zdaniem Łukasza Prokopiuka, analityka DM BOŚ, w niewielkim stopniu przełoży się na profity dla akcjonariuszy. – Jeśli przyjmiemy, że rzekomy plan restrukturyzacji spowoduje oszczędności kosztów i obniżenie wydatków inwestycyjnych, założymy wyraźną poprawę warunków makroekonomicznych oraz będziemy liczyć na znaczący wzrost produkcji węgla w nadchodzących latach, wszystko to za mało, by spółka wygenerowała odpowiednią wartość dla swoich akcjonariuszy mniejszościowych – tłumaczy analityk, wyceniając jedną akcję firmy na 22 zł. Analityk rekomenduje sprzedaż akcji JSW. Dla porównania, we wtorek handlowano nimi po ok. 27,5 zł.