Ceny gazu ziemnego nadal powinny być niskie

Orlen, który jest dominującym graczem na krajowym rynku błękitnego paliwa, przekonuje, że posiada zdywersyfikowany portfel dostaw surowca. „Bezpieczeństwo dostaw LNG do Polski dodatkowo poprawia fakt posiadania własnej floty metanowców. Poza dostawami LNG, grupa realizuje wydobycie własne ze złóż krajowych oraz na norweskim szelfie” – zauważa spółka. Przypomina, że surowiec z kierunku norweskiego dociera do nas za pomocą gazociągu Baltic Pipe o przepustowości 10 mld m sześc. na rok, w którym Orlen ma zakontraktowany udział na poziomie przekraczającym 8 mld m sześc. Co równie ważne, napełnianie magazynów gazu nad Wisłą wynosi obecnie 98 proc. Z tych też powodów koncern nie widzi obecnie ryzyka przerw w dostawach do finalnych odbiorców.

Mimo że w ostatnich dwóch latach zużycie gazu w Polsce spadło, to Orlen jest przekonany o wzroście popytu w kolejnych latach. Będzie to głównie konsekwencja przechodzenia firm energetycznych ze źródeł wysokoemisyjnych na mniej emisyjne. Do wzrostu zapotrzebowania przyczyni się też polityka antysmogowa, która obejmuje takie działania, jak wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i małych przedsiębiorstwach.

Koncern informuje, że w ubiegłym roku sprzedał w ramach grupy 125,8 TWh gazu. Ile surowca zużył na własne potrzeby, nie podaje. „Odnosząc się do planów na 2024 r. i kolejne lata, grupa Orlen będzie optymalizowała wykorzystanie gazu w ramach prowadzonej działalności m.in.: produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, pracy bloków gazowo-parowych, z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań makroekonomicznych i rynkowych” – przekonuje spółka. Dodaje, że strategia koncernu jest obecnie aktualizowana. Priorytetem pozostanie jednak zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostaw gazu zarówno z kontraktów, jak również z wydobycia własnego ze złóż w Norwegii i krajowych.

Unimot chce być największym niezależnym dostawcą gazu w Polsce

W ocenie Unimotu w perspektywie najbliższych kliku miesięcy czynnikiem ograniczającym wzrost cen gazu będzie wysoki poziom wypełnienia europejskich magazynów i niski popyt w Europie. „Niewykluczone, że w 2024 r. zużycie tego paliwa będzie najniższe od lat 80., dzięki rosnącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stagnacji w unijnym przemyśle. Jedynie utrzymanie relatywnie niskiego poziomu cen gazu względem węgla może nieznacznie zwiększyć popyt na błękitne paliwo, m.in. ze względu na jego niskoemisyjność” – ocenia biuro prasowe grupy Unimot.

Spółka w miesiącach zimowych oczekuje średniego poziomu cen gazu na TTF w okolicy 35 euro. Warunkiem jest brak czynników mogących prowadzić do szoku podażowego. Ponadto założono, że będziemy mieli do czynienia z niższym od zeszłorocznego wolumenem unijnego importu LNG, mroźniejszą zimą w Europie i wygaśnięciem umowy tranzytowej z Gazpromem. W przypadku znaczącego zakłócenia dostaw (Ukraina, Bliski Wschód, Afryka Północna), europejscy odbiorcy mogą być jednak zmuszeni do konkurowania o dodatkowe dostawy LNG z konsumentami azjatyckimi, co z kolei może podnieść ceny gazu do 45 euro. Unimot przyznaje, że zwyżka cen może częściowo wpłynąć na wzrost kapitałochłonności biznesu gazowego grupy.