Nowy system zapasów gazu ziemnego powinien być prosty i tani

Elementem niezbędnym do tworzenia odpowiednich zapasów, zarówno gazu ziemnego, jak i każdego innego surowca, są odpowiednie pojemności magazynowe. Obecnie w Polsce możemy gromadzić do 3,33 mld m sześc. błękitnego paliwa, czyli 37,49 TWh (terawatogodzina). Dla porównania w ubiegłym roku do końcowych odbiorców trafiło 166,79 TWh surowca (około 15 mld m sześc.). Wszystkie podziemne magazyny gazu w Polsce należą do Orlenu, ale ich operatorem jest Gas Storage Poland (GSP), który obecnie należy do państwowej grupy Gaz-System. To on świadczy usługi związane z magazynowaniem i ma zapewniać równy dostęp do tych usług wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku. Ponadto decyduje o rozwoju (rozbudowie) infrastruktury. Aby umożliwić GSP realizację przypisanych mu zadań, Orlen zawarł z tą firmą tzw. umowę powierzającą.

Wprawdzie obecnie Orlen prowadzi rozbudowę PMG Wierzchowice, ale trzeba pamiętać, że rozpoczęto ją w 2022 r., gdy był jeszcze właścicielem GSP. W wyniku tej inwestycji pojemność magazynu wzrośnie z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2025 i 2026 r. Orlen nie odpowiedział, czy i jakie ewentualnie inwestycje powinny być jeszcze podjęte w zakresie budowy nowych pojemności magazynowych w Polsce.

Spółki chcą stabilności cen i dostaw gazu

Część zapytanych przez nas giełdowych spółek cały czas widzi potrzebę inwestycji w infrastrukturę do tworzenia zapasów. „W skali kraju, powinno dążyć się do zwiększenia pojemności magazynów gazu. Jest to trend europejski. Im większe magazyny, tym większa elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne kraju” – uważa departament komunikacji KGHM-u. Dodaje, że obecnie krajowy popyt jest wyższy niż zdolności magazynowania gazu, zwłaszcza w sezonie zimowym. W ocenie koncernu nowe magazyny powinny być budowane przez firmy odpowiedzialne za stabilność dostaw.

Również Unimot stoi na stanowisku, że każde rozwiązanie zwiększające stabilność dostaw do Polski, w tym budowa magazynów gazu, będzie dobrym rozwiązaniem. „Jednocześnie powinniśmy skupić się na zapewnieniu ciągłości dostaw do naszego kraju oraz zwiększeniu możliwości importowych – chociażby poprzez utworzenie kolejnego gazoportu, który stanowiłby inwestycję o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, z możliwością przekształcenia takiego obiektu na terminal do importu amoniaku czy wodoru. Kolejnym aspektem mogłyby być rozmowy w zakresie utworzenia takiego gazoportu przez podmioty niekoniecznie należące do Skarbu Państwa, na zasadach czysto komercyjnych” – ocenia biuro prasowe grupy Unimot.

W ocenie spółki, z perspektywy zbliżającego się sezonu grzewczego obecne zapasy gazu są wystarczające. W przyszłości będzie to wypadkowa popytu na surowiec i atrakcyjności jego ceny dla odbiorców końcowych. Trzeba też pamiętać, że Azoty chcą odchodzić od zakupów gazu i importować produkowany na jego bazie amoniak. „Równocześnie, coraz więcej uwagi poświęca się transformacji energetycznej oraz odejściu od konsumpcji paliw kopalnianych, co może znacząco wpłynąć na zmniejszenie popytu w tym zakresie. Z drugiej strony, dodatkowe powierzchnie magazynowe mogą przyczynić się do większej stabilności cen w naszym kraju” – przekonuje Unimot.