Unimot odgrywa coraz większą rolę na kolejowym rynku

W I połowie tego roku Olavion, kolejowy przewoźnik towarowy należący do grupy Unimot, zanotował 12,9-proc. wzrost tzw. pracy przewozowej. Tym samym z 1,4-proc. udziałem w polskim rynku zajmuje na nim 18. miejsce na ponad 100 firm posiadających stosowne licencje. Co więcej, wkrótce Olavion znowu może awansować kilka pozycji w górę. „Zakładamy, że w II półroczu trend ten się utrzymana. Dodatkowo, liczymy na dalszy wzrost spowodowany sezonowością transportu paliw, zbóż czy materiałów budowlanych, które stanowią istotną część naszego portfela” - informuje biuro prasowe grupy Unimot.

Rosną koszty przewozów towarowych

Spaść może za to rentowność. Spółka zauważa, że koszty realizacji przewozów towarowych koleją rosną. Dotyczy to w szczególności kosztów pracowniczych, energii, finansowania oraz taboru. W ostatnim czasie w miarę stabilne są jednie opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej. Ponadto na torach rośnie konkurencja. „Dodatkowo, trudna sytuacja największego przewoźnika narodowego (utrata rynku i problemy z płynnością) zmusiła go do oferowania stawek, które w naszej ocenie są poniżej kosztów realizacji usług. To wszystko sprawia, że pozyskiwanie rentownych kontraktów jest coraz trudniejsze” – zauważa Unimot.

W ubiegłym roku Olavion wypracował ponad 146 mln zł przychodów i 21,4 mln zł zysku netto. Oba wyniki wzrosły odpowiednio o 113 proc. i 198 proc. Wykorzystywany przez spółkę tabor jest niemal w całości dzierżawiony. Na koniec grudnia składały się na niego 22 lokomotywy. Ponadto w Olavionie dominują przewozy realizowane w wagonach zapewnionych przez zleceniodawców. Spółka realizuje przewozy zarówno dla grupy Unimot, jak i podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo stawia na dywersyfikację przewożonych ładunków, przy czym specjalizuje się w transporcie różnych produktów rafinacji ropy naftowej.

Olavion inwestuje w nowe lokomotywy

Jeszcze w tym roku Olavion powinien otrzymać od giełdowego Newagu cztery nowe lokomotywy elektryczne Dragon. Ma zapłacić za nie do 74 mln zł. Kolejne cztery lokomotywy, zamówione w styczniu, mają być dostarczone w latach 2025–2026. Spółka szacuje, że w tym roku osiągnie zdolności przewozowe na poziomie około 2,5 mln ton różnego rodzaju ładunków. Ponadto w dalszym ciągu będzie dążyć do dywersyfikacji klientów i przewożonych produktów. Jednym z celów na ten rok jest rozwój przewozów na wschodniej granicy kraju i podjęcie działań zmierzających do usprawnienia przewozów w tym rejonie.