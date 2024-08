Jarosław Kluczniok, zastępca prezesa JSW podkreśla, że firma jest gotowa zagwarantować dostawy polskiego węgla metalurgicznego i koksu do produkcji stali, która to będzie potrzebna do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – Nasza grupa kapitałowa jest gotowa włączyć się w konfigurację modelu łańcucha dostaw na rzecz budowy elektrowni jądrowych. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskim rządem oraz generalnymi wykonawcami zaangażowanymi w budowę polskich elektrowni jądrowych – mam tutaj na myśli m.in. Konsorcjum Westinghouse i Bechtel czy EDF – dodaje Jarosław Kluczniok.

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego/metalurgicznego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej, który jest niezbędnym składnikiem w procesie produkcji stali.