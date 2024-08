Rafinerie zapewniły MOL-owi duże profity

W II kwartale MOL wypracował ponad 6,52 mld USD skonsolidowanych przychodów. To rezultat o 14 proc. lepszy od zanotowanego rok wcześniej. W efekcie kluczowy dla węgierskiego koncernu wskaźnik, czyli oczyszczony wynik CSS EBITDA sięgnął 825 mln USD. Tym samym uległ podwojeniu. Podobnie stało się z zyskiem netto, który sięgnął 456 mln USD.

Połowę zarobku dał biznes rafineryjno-petrochemiczna

Szczególnie duże powody do zadawnienia dają grupie MOL wyniki osiągnięte w biznesie rafineryjno-petrochemicznym. W ujęciu rok do roku zysk CSS EBITDA na tej działalności wzrósł czterokrotnie do 408 mln USD. W konsekwencji zapewnił koncernowi połowę osiągniętego zarobku. To następstwo rosnącego popytu na produkty sprzedawane w ramach tego biznesu oraz zwyżkujących marż rafineryjnych. Ponadto nieznacznie wzrosły marże petrochemiczne oraz spadły koszty energii. W pewnym stopniu do poprawy wyników przyczynił się też uruchomiony w maju kompleks poliolowy. Instalacje o wartości 1,3 mld euro zostały oddane do użytku w węgierskim mieście Tiszaújváros.

MOL bardzo dobre wyniki zanotował też na wydobyciu ropy i gazu. Zysk CSS EBITDA wyniósł w tym obszarze 283 mln USD i okazał się niemal trzykrotnie wyższy od wypracowanego w II kwartale 2023 r. W tym biznesie koncern prowadził wydobycie na poziomie 92,1 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie, co było rezultatem lepszym od zakładanego. To z kolei następstwo wzrostu produkcji na irackim polu naftowym Shaikan oraz w Kazachstanie. Zwyżkowało też wydobycie na Węgrzech i w Chorwacji.

Niewielki wzrost zysków zanotowano za to w biznesie usług konsumenckich obejmującym głównie działalność stacji paliw. MOL na koniec czerwca posiadał ponad 2,3 tys. tego typu obiektów, a wiec podobną liczbę jak rok temu. Mimo to zanotował wzrost sprzedaży paliw oraz poprawił marżę pozapaliwową. Spadła za to marża na sprzedaży paliw.