Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe spółki dołączyły do faworytów DM BOŚ.

Które firmy są na "czarnej liście".

Jaka jest strategia dla polskiego rynku akcji.

Co dalej z hossą.

AB, Action, Asbis, Atrem, Cloud Technologies, Cyfrowy Polsat, Decora, Enea, Grupa Pracuj, LPP, Modivo, Orlen, PKO BP, PGE, Toya, Vercom i Voxel – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie (sporządzonym 16 września i dystrybuowanym po raz pierwszy 16 września o godzinie 18.10). Zdaniem ekspertów są to spółki, które w nadchodzącym miesiącu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

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Jakie nowe spółki są w raporcie DM BOŚ?

W raporcie widać duże roszady względem poprzedniej edycji. Na listę spółek, których kurs może się zachować lepiej od rynku, analitycy wpisali PKO BP, Eneę, Cloud Technologies, Voxel i Modivo. Natomiast usunęli z niej Azoty, CD Projekt, VRG, Neukę i Asseco Poland.

Do listy spółek, których kurs może się zachowywać gorzej od rynku, analitycy dodali Alior i nie wycofali żadnej spółki. Obecnie na tej liście są trzy spółki – oprócz wspomnianego już Alior Banku są to Arctic Paper i JSW.

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 0,9 pkt. proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 2,2 proc. wobec wzrostu WIG o 1,3 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 46,2 proc. wobec 31-proc. wzrostu WIG, co oznacza wynik lepszy o 15,2 pkt. proc.

Jaka jest nowa strategia DM BOŚ dla polskiego rynku?

Obecnie WIG oscyluje w okolicach 157 tys. pkt. DM BOŚ w najnowszej strategii (opublikowanej kilka tygodni temu) podkreśla, że stopę zwrotu polskiego rynku akcji od początku 2026 r. napędzała jego wysoka ekspozycja na banki, paliwa, energetykę i surowce, wspierana przez wzrost gospodarczy w kraju, wyniki spółek i wzrost mnożników wyceny. Z kolei zachowanie polskiego rynku względem MSCI EM od początku 2026 r. było determinowane przede wszystkim przez globalny czynnik związany z zachowaniem akcji spółek zapewniających ekspozycję na segment półprzewodników: w I połowie 2026 roku dominowały spółki technologiczne z Azji Północnej, natomiast gwałtowna lipcowa rotacja w kierunku spółek value, finansowych i energetycznych sprawiła, że Polska z rynku pozostającego w tyle za MSCI EM stała się rynkiem wyraźnie lepszym od rynków wschodzących.

Atutem GPW jest fakt, że wyniki spółek powinny nadal wspierać rynek, inwestycje finansowane ze środków UE są silne, a krajowa baza oszczędności rośnie. Ale z drugiej strony wycena Polski na podstawie prognozowanych wyników jest już wyższa niż MSCI EM. Ponadto analitycy wskazywali na wysoką rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, niepokojącą dynamikę zadłużenia fiskalnego oraz brak ekspozycji GPW na perspektywiczne i wzrostowe sektory, jak np. półprzewodniki.

Na GPW największe spółki reprezentują branże tradycyjne. Najwyższą kapitalizację wśród spółek krajowych ma obecnie Orlen – 172 mld zł. Za nim jest PKO BP wyceniany na 154 mld zł. Na kolejnych miejscach znajdziemy również spółki finansowe (Erste, Pekao, mBank, PZU, ING) a także surowcowe, na czele z grupą KGHM, wycenianą obecnie na prawie 69 mld zł.