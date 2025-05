Biotechnologia w blokach startowych. 12 niedowartościowanych spółek

Podczas gdy WIG bije historyczne rekordy, indeks WIG-leki jest o połowę niżej niż kilka lat temu. Mimo iż spółki mają coraz bardziej zaawansowane projekty. Część jest już w trakcie badań klinicznych. Wkrótce na rynek mogą trafić informacje o wynikach badań i komercjalizacji.

Reklama

Rzut oka na wyceny

Wzięliśmy pod lupę wszystkie giełdowe spółki, które prowadzą szeroko rozumianą działalność biotechnologiczną. Znaleźliśmy ich w sumie niemal 20. Akcje 12 są niedowartościowane – wynika z analizy aktualnych rekomendacji. Średnia cena docelowa dla analizowanych firm jest aż o 60 proc. wyższa od ich obecnych notowań. W przypadku dwóch firm potencjał jest trzycyfrowy, co mocno podnosi średnią. Mediana, niwelująca wpływ wartości skrajnych, jest dużo niższa, ale nadal imponująca: wynosi 32 proc.

Najwyższą przestrzeń do zwyżki mają notowania takich firm jak: Captor Therapeutics, Molecure, Ryvu Therapeutics, Selvita, Poltreg, Synthaverse oraz Scope Fluidics. W gronie niedowartościowanych firm mamy też Neukę (to dystrybutor leków, ale ma też dział badań klinicznych), Celon Pharmę, Synektik, Bioton oraz Bioceltix.

2025 r. będzie ciekawy

Wspomniane 12 spółek ma obecnie łączną kapitalizację przekraczającą 10 mld zł. Najwięcej waży Neuca, wyceniana na ponad 3 mld zł. Za nią plasuje się Synektik, wart 1,9 mld zł. Niedawno poinformował o planach podziału biznesu. Wydzieli projekt badań nad kardioznacznikiem do nowej spółki. Akcjonariusze Synektika obejmą jej akcje proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Obie firmy będą notowane na GPW. Zdaniem analityków to ciekawy pomysł, który może doprowadzić do wzrostu wartości biznesu. Na taki ruch kilka lat temu zdecydowała się Selvita. Powstały dwie spółki. Jedna skoncentrowana na działalności usługowej na rzecz klientów zewnętrznych (Selvita), a druga (Ryvu) na realizacji własnych projektów badawczych. Analitycy radzą mieć Ryvu na uwadze w 2025 r. Widzą duże szanse na pozytywne odczyty kliniczne flagowego projektu RVU120, które ich zdaniem mogą przybliżyć spółkę do zawarcia umowy komercjalizacyjnej w 2026 r.