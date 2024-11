Selvita akcentuje istotny wzrost przychodów od klientów typu big pharma. Backlog organiczny od nich wynosi obecnie 83 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 38 proc. W samym III kwartale przychody od tej grupy klientów wyniosły 22 mln zł i były o 93 proc. wyższe rok do roku. Zwiększenie udziału tych klientów w strukturze sprzedaży prowadzi do zabezpieczenia stabilnych przychodów w dłuższym terminie – podkreśla zarząd.

Jakie wyniki ma Selvita

Organiczne wyniki grupy w III kwartale znalazły się w górnym zakresie opublikowanych we wrześniu szacunków – przychody komercyjne wyniosły 85,2 mln zł wobec oczekiwanych 83-85 mln zł, a zysk EBITDA sięgnął 17,6 mln zł. To oznacza rentowność na poziomie 20,3 proc. wobec szacowanych 17-20 proc. Przychody komercyjne były o 9 proc. wyższe niż w II kwartale oraz o 14 proc. wyższe niż w I kwartale. W skali roku wzrost wyniósł 9 proc. Zysk netto grupy wyniósł 2,9 mln zł.

- Dzięki dźwigni operacyjnej, wraz ze wzrostem sprzedaży obserwujemy wyraźnie wyższe wskaźniki rentowności grupy. Nadal jednak dysponujemy potencjałem, wynikającym zarówno z rezerwy infrastruktury w Krakowie, jak i nabytych w tym roku zasobów w Poznaniu i Wrocławiu. Dalszy wzrost ich wykorzystania będzie miał istotny wpływ na marże w nadchodzących okresach - komentuje Dariusz Kurdas, członek zarządu i dyrektor finansowy Selvity.