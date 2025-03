Indeksy na wzrostowej ścieżce. Czy hossa zostanie z nami na dłużej?

Polski rynek akcji jest w tym roku jednym z najszybciej rosnących na świecie. To w dużej mierze właśnie efekt powrotu polskich akcji na radary inwestorów zagranicznych. – Krajowy rynek akcji zaskakuje zdecydowanie in plus w tym roku. WIG sięgnął po nowy rekord wszech czasów, mimo że w tym samym momencie amerykański S&P 500 wkroczył w obszar większej korekty – zauważa Tomasz Hońdo, starszy ekonomista Quercus TFI.

Jakie czynniki stanowią o sile krajowego rynku akcji? – Po pierwsze, otoczenie globalne – ostatnia fala osłabienia dolara przypominająca początek poprzedniej kadencji Trumpa oraz renesans ogólnie pojętych rynków europejskich. Po drugie, nadzieje na zakończenie wojny w Ukrainie, której wybuch doprowadził do głębokiego dyskonta w wycenach polskich akcji. Wydaje się, że za silną zwyżką na GPW stoi przede wszystkim kapitał zagraniczny, który był silnie niedoważony w końcówce ubiegłego roku – wskazuje ekspert. Zdaniem Hońdy szeroki rynek jest na dobrej drodze do pokonania poziomu 100 tys. pkt, do czego brakuje mu raptem ok. 4-proc. zwyżki. – Poziom 100 tys. pkt wydaje się być w zasięgu ręki, choć martwić może techniczne wykupienie polskich akcji – uważa.

GPW nie ogląda się już na USA

Tegoroczne zwyżki indeksów w Warszawie wpisują się w optymistyczne nastroje na większości pozostałych europejskich rynkach akcji, które w większości nie miały większych problemów z kontynuacją zeszłorocznych wzrostów, zupełnie nie zważając na to, że w odwrotnym kierunku od pewnego czasu podąża amerykański rynek akcji. Od lutego indeksy za oceanem są w korekcie, która w przypadku S&P 500 od szczytu z początku tego roku zabrała już ok. 10 proc. Jak zauważają eksperci, miejsce euforii związanej w wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich zajęły narastające obawy przed recesją, a przynajmniej głębszym spowolnieniem amerykańskiej gospodarki. Z kolei inwestorzy handlujący na europejskich giełdach dostali mocny impuls do zakupów akcji w postaci zwiększenia wydatków na zbrojenia w Europie, co dało nadzieję na rozruszanie niemrawych europejskich gospodarek.

– Polski rynek akcyjny, podobnie jak niemiecki, wspiera nadzieja na deeskalacje działań wojennych w Ukrainie. Dodatkowo zwiększenie wydatków na zbrojenia oraz poluzowanie polityki fiskalnej będzie wspierało koniunkturę na Starym Kontynencie. Rozmowy przybliżające zawieszenie broni w Ukrainie powinny jeszcze zwiększać popyt na ryzyko. W sytuacji ich załamania należy liczyć się z korektą – uważa Rafał Sadoch, analityk BM mBanku. – Uwzględniając dynamikę ostatnich ruchów, perspektywa osiągnięcia okrągłego poziomu 100 tys. pkt na WIG nie jest odległa – dodaje.