Finał roszady właścicieli w grupie VRG

Jan Kolański do tej pory nie przedstawił planów wobec VRG. Jego syn Mateusz jest prezesem spółki, ale nie spotyka się z mediami. Z Jerzym Mazgajem zaangażowanym w biznes rodzinny z sektora ubezpieczeniowego, posiadający zezwolenie KNF, nie udało nam się porozmawiać o powodach, dla których sprzedał akcje.

Szef TFI i wiara w OFE

– W ostatnich kwartałach w spółce doszło do zmiany w strukturze akcjonariatu. Mamy nadzieję, że nowy główny inwestor będzie intensywnie pracować nad wzrostem wartości VRG, a fundusze emerytalne dopilnują, aby tak się stało – komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. To fundusze emerytalne doprowadziły w 2021 roku do tego, że Jerzy Mazgaj został odwołany z rady nadzorczej VRG, gdzie długo zasiadał w roli przewodniczącego. Przedsiębiorca wpadł wcześniej na pomysł, aby prezesurę w firmie przekazać Andrzejowi Jaworskiemu, b. posłowi Prawa i Sprawiedliwości. Stało się to w 2020 r.

Rok później Jaworski został odwołany, a p.o. prezesa został Jan Pilch. Do zarządu dołączyła wtedy też Marta Fryzowska, związana wcześniej z LPP.

Czysto teoretycznie ostateczne wyjście wieloletniego inwestora mogłoby być momentem nowego otwarcia dla akcjonariuszy spółki.

Jednak kurs akcji VRG nie zareagował zmianą trendu. Po publikacji informacji o zejściu niemal do zera przez Jerzego Mazgaja notowania w poniedziałek lekko spadały. Gdy przygotowywany był ten tekst, taniały o 1,5 proc., do 3,49 zł za sztukę. Kosztowały niemal tyle, ile trzy lata temu.

Trudny odzieżowy biznes

Grupa VRG ostatnio poszukuje sposobu na rozwój sprzedaży w segmencie odzieżowym. Nie przychodzi jej to łatwo.