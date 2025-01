AB, Action, Asseco SEE, Benefit Systems, CCC, Comp, Cyfrowy Polsat, Decora, Digital Network, Erbud, mBank, Mercator Medical, Mirbud, Neuca, Orange Polska, PKO BP, PlayWay, Tauron, Toya, Unimot, Vercom, Voxel - to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy?

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Do styczniowego zestawienia długich pozycji analitycy dodali Digital Network, Action, Orange, PlayWaya i Mercator Medical, a usunęli akcje grupy Text. Technologiczna grupa ma za sobą mocną przecenę. Obecnie jej akcje są wyceniane na rynku na około 55 zł, podczas gdy dwanaście miesięcy temu notowania oscylowały w okolicach 100 zł. Przecena jest pokłosiem przede wszystkich negatywnych wieści dotyczących dynamiki rozwoju biznesu grupy Text.

Z kolei do listy krótkich na styczeń DM BOŚ dołączyło Eneę, a wycofane z tej listy zostały walory Pekao. Notowania Pekao od kilku miesięcy poruszają się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 140-150 zł.