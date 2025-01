Nerwowo na rynkach obligacji. Oprocentowanie najwyżej od ponad roku

Obligacje skarbowe są przez wielu ekspertów wskazywane jako faworyt na ten rok, ale początek stycznia przynosi kontynuację przeceny (wzrosty dochodowości). W piątkowe przedpołudnie oprocentowanie polskich papierów dziesięcioletnich sięga 6,05 proc., co oznacza wzrost o 5 pkt baz. wobec wczorajszego zamknięcia. To zarazem najwyższy poziom od października 2023 r.

Foto: Bloomberg

Rosną także rentowności obligacji innych krajów. W przypadku papierów niemieckich wskaźnik ten przebija 2,55 proc. i jest najwyżej od lipca 2024 r. Dochodowość francuskich obligacji dziesięcioletnich wzbija się powyżej 3,4 proc. i jest najwyżej od jesieni 2023 r. Oprocentowanie analogicznych papierów amerykańskich wzrosło do poziomów z kwietnia 2024 r., czyli do około 4,7 proc. Najgorzej wygląda sytuacja rynku brytyjskiego, gdzie dochodowość papierów dziesięcioletnich zbliża się w ostatnich dniach do 5 proc. i jest najwyżej od 1998 r.

W ostatnich tygodniach inwestorzy wyraźnie ograniczyli oczekiwania na cięcia stóp procentowych w USA. Najważniejszą publikacją, zaplanowaną na 14:30, będą dziś dane z tamtejszego rynku pracy. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na 4,2 proc. „Dane z amerykańskiego rynku pracy będą kluczowym wydarzeniem w piątkowym kalendarzu. Uważamy jednocześnie, że większą niż zwykle wagę w raporcie BLS będą stanowić wyniki ankiet gospodarstw domowych. W listopadzie byliśmy relatywnie blisko poziomu 4,3 proc. na wskaźniku bezrobocia i biorąc pod uwagę uwarunkowania tych badań oraz bieżący trend zatrudnienia ryzyko zaskoczenia odczytem w górę jest większe niż w dół” – wskazują analitycy BGK. Zwracają uwagę, że dodatkowo podwyższona dynamika wynagrodzeń w minionych miesiącach może powoli ustępować.