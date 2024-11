Po ubiegłotygodniowym rajdzie na Wall Street inwestorzy dostali zadyszki, a główne indeksy korygują się. Futures na S&P500 utrzymuje się jednak powyżej 6000 pkt. Gorzej wygląda sytuacja w Europie i Azji. Niemiecki Dax spadł do wsparcia zlokalizowanego powyżej 19100 pkt. To przez obawy związane z planem wprowadzenia kolejnych ceł na import dóbr do USA przez Trumpa. Będzie to generowało impuls inflacyjny i prawdopodobnie mniejsze cięcia stóp w wykonaniu Fed.