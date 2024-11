Mocarze z warszawskiej giełdy nie poddali się negatywnym nastrojom

Nieco wcześniej Pure pochwaliło się pierwszymi, bardzo obiecującymi wynikami badania fazy 0 w projekcie PB004 (PBA-0405) w leczeniu pacjentów onkologicznych. Firma podała też, że uzyskała zgodę amerykańskiej Agencji Żywności i Leków na przeprowadzenie badania klinicznego fazy 0 dla kandydata na lek PBA-0111.

Duże nadzieje rynek zdaje się pokładać w akcjach Columbus Energy, spółce z branży fotowoltaicznej, która po ponad trzech latach trendu spadkowego odbudowała zaufanie inwestorów. Jeszcze w maju rynek wyceniał jej akcje poniżej 5 zł, aktualnie są warte blisko 12 zł. Spółka, która w poprzednich latach mocno odczuła schłodzenie koniunktury na rynku fotowoltaiki, wróciła właśnie na ścieżkę poprawy wyników. Warto zauważyć, że odbicie jej notowań zbiegło się w czasie z zapowiedzią uruchomienia kolejnej edycji programu „Mój prąd”. Szansy na dynamiczny rozwój zarząd upatruje w realizacji programu dotacyjnego „Czyste powietrze”. W jego ramach pozyskała umowy o wartości ponad 1 mld zł (przy spodziewanej konwersji na przychody między 50 proc. a 65 proc.), co w ocenie zarządu zabezpiecza przychody firmy w perspektywie kolejnych okresów. Grupa mocno też liczy na rozwój spółek w Czechach i na Słowacji, gdzie realizuje inwestycje już nie tylko w segmencie domów, ale też dla biznesu i budynków użyteczności publicznej.

Końca zwyżek nie widać

Dobrą passę, nie oglądając się na rynkową koniunkturę w ostatnich miesiącach, kontynuowały notowania Synektika. Spółka nie przestaje zaskakiwać, będąc beneficjentem dynamicznie rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej. Zbudowała całkiem pokaźny portfel, jeśli chodzi o zlecenia na dostawę robotów da Vinci dla placówek medycznych. Niedawno firma poinformowała o rozszerzeniu współpracy z amerykańskim koncernem Intuitive Surgical, zostając wyłącznym dystrybutorem systemu chirurgii robotycznej da Vinci na Litwie, w Łotwie oraz Estonii. Synektik jest już ich wyłącznym dystrybutorem w Polsce, Czechach i na Słowacji, gdzie sprzedaż w ostatnich latach była głównym motorem poprawy wyników. – Synektik przejawia bardzo silne momentum, jeśli chodzi o kurs spółki na giełdzie (jest w dużej mierze napędzany, moim zdaniem, przez inwestorów zagranicznych) i wyniki (tutaj głównym czynnikiem są środki unijne i współpraca z Intuitive Surgical). Po rozszerzeniu umowy z Intuitive na kraje bałtyckie nadal jest potencjał do wzrostu kursu. Dodatkowo partnering kardioznacznika może mieć, moim zdaniem, wartość zbliżoną do aktualnej kapitalizacji spółki – uważa Adrian Kowollik, analityk z East Value Reaserch. Tylko od początku tego roku cena akcji spółki podwoiła się, a stopa zwrotu za okres ostatnich pięciu lat to już blisko 1200 proc.

Niesłabnącym popytem w tym roku, który w ostatnich dniach wyniósł kurs na nowe szczyty, cieszyły się akcje Elektrotimu. Elektroinstalacyjna spółka wskoczyła na dużo wyższy pułap przychodów dzięki pozyskaniu kilku dużych kontraktów (m.in. budowa zapory elektronicznej na granicy z Białorusią). Rynek jednak liczy na więcej, dostrzegając poprawiające się perspektywy w związku z oczekiwanym ożywieniem na rynku przetargów w obszarach, w których działa spółka po okresie powyborczego zastoju. – Spółka celuje głównie w małe i średnie kontrakty, gdzie z jednej strony jest w stanie kosztowo być efektywniejsza od największych podmiotów, a z drugiej wygrywać referencjami z mniejszymi. Jednocześnie zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, m.in. pozbycie się balastu spółek zależnych czy zbudowanie referencji na jednostkowo większej skali kontraktów, powinny pozwalać na zmianę podejścia do spółki w długim terminie – wskazuje Krzysztof Pado, analityk DM BDM. Jednocześnie zauważa, że pod względem wskaźników spółka nie jest już tak atrakcyjna jak kilka kwartałów temu.

Bardzo dobrze w tym roku radzą sobie walory CCC. Po silnych wzrostach kursu z początku tego roku wiara inwestorów w obuwniczo-odzieżową spółkę nie osłabła, co w ostatnim czasie przyniosło kolejną falę zwyżek. Inwestorzy docenili poprawiającą się sytuację finansową firmy, odzwierciedloną w odbudowującej się rentowności brutto oraz zmniejszeniu kosztów, co przełożyło się na poprawę jej wyników w 2024 roku. Z przewidywań analityków wynika, że pozytywne tendencje w wynikach CCC powinny utrzymać się w III kwartale 2024 roku, co powinno przełożyć rok do roku się na skokową poprawę zysków.