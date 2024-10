AB, Asseco Poland, Asseco SEE, Benefit Systems, CCC, Comp, Cyfrowy Polsat, Decora, Grodno, LPP, mBank, Millennium, Neuca, PKO BP, Toya, Unimot, Vercom oraz Voxel - to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy?

W raporcie widać spore roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy dodali Toyę, a usunęli z niej Erbud, Bank Handlowy, Asseco BS, Text, 11 bit studios oraz Artifex Mundi.

Na liście podmiotów, których kurs akcji może się zachować gorzej od rynku nie umieszczono nowych podmiotów, natomiast wycofano z niej CI Games.

W minionym miesiącu wyniki uzyskane przez portfel DM BOŚ w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o 1 pkt proc. W kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 2,6 proc., podczas gdy WIG zyskał 1,6 proc.

Od początku roku portfel DM BOŚ przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 20 proc. wobec 6,2-proc. dynamiki WIG, co oznacza 13,8 pkt proc. lepszy wynik od rynku.