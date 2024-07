Na ich celowniku znalazło się 18 firm z warszawskiej giełdy, które w najbliższym czasie potencjalnie mogą zachowywać się lepiej niż reszta rynku. Analitycy biura wskazali też trzy spółki, których notowania w najbliższym czasie mogą być pod presją.

Reklama

- Skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu zmienia się nieznacznie. W szczególności na lipcową listę długich pozycji dodajemy Text, a usuwamy Arctic Paper, 11 bit studios i Orange Polska. Lista spółek, które powinny się zachowywać gorzej od rynku, pozostaje niezmieniona - wyjaśnili analitycy brokera. Text jest jedną z nielicznych spółek z warszawskiej giełdy, które w tym roku wypadły z łask inwestorów, co przełożyło się na ponad 25-proc spadek kursu. Rynek miał spore obawy, że narzędzia AI wcale mogą zagrozić dalszemu rozwojowi producenta oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu. Opublikowane z początkiem lipca wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 (trwający od kwietnia do czerwca) potwierdziły jednak, że biznes Text nadal ma się dobrze, co poprawiło nieco nastroje wokół spółki.

Uwzględniając najnowsze zmiany, wśród faworytów DM BOŚ znalazły się: AB, Asseco Poland, Benefit Systems, CCC, Comarch, Cyfrowy Polsat, Erbud, Handlowy, KGHM, LPP, mBank, Millennium, Neuca, PKO BP, Text, Unimot, Vercom oraz Voxel. Natomiast wśród spółek, które mogą zachowywać się gorzej niż rynek, analitycy umieścili takie firmy, jak: CI Games, Inter Cars i JSW.