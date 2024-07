Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 24 zł. Podczas poniedziałkowej sesji za akcje biofarmaceutycznej spółki płacono ok. 29,60 zł.

Autorzy rekomendacji zakładali, że bieżący rok będzie dla spółki okresem weryfikacji i na chwilę obecną w ich ocenie jest to weryfikacja pozytywna. Kluczem do zmiany postrzegania perspektyw spółki były bardzo dobre wyniki II fazy inhibitora PDE10A w leczeniu schizofrenii, które zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów oraz solidne wyniki II fazy inhibitora JAK/ROCK. - Najpierw w czerwcu spółka poinformowała o dobrych wynikach klinicznych II fazy inhibitora JAK/ROCK we wskazaniu RZS, a w lipcu o bardzo dobrych wynikach inhibitora PDE10A u pacjentów z ostrą schizofrenią. Zarząd wskazuje, że dobre wyniki są solidną podstawą do podpisania umów partneringowych, a w przypadku inhibitora PDE10A, które zarząd ocenia jako przełomowe, oczekiwania finansowe zarządu w kontekście parametrów transakcji istotnie wzrosły. W naszej ocenie oba projekty mają swoje mocne atuty, które powinny doprowadzić do podpisania umów partneringowych – oceniają analitycy.

Jednocześnie dostrzegają bardzo dobre perspektywy segmentu generycznego. - Prawdopodobnie zbyt ostrożnie podchodziliśmy do planów spółki istotnej poprawy wyników w segmencie generycznym dzięki startowi rynkowemu nowego kardiologicznego leku generycznego, odpowiednika Xarelto firmy Bayer. W kwietniu br. Celon rozpoczął komercjalizację rynkową tego leku i w naszej ocenie spółka bardzo dobrze się do tego przygotowała - wskazują. W efekcie podnieśli wycenę inhibitorów PDE10A i JAK/ROCK oraz segmentu generycznego, tym samym aktualizując wycenę spółki do 39,70 zł.

Tekst jest skrótem rekomendacji Noble Securities dla Celon Pharmy. Jej autorem jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 17 lipca, o godz. 8:05.