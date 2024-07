Rekomendacja zachęciła inwestorów do zakupów akcji spółki. Podczas czwartkowej sesji jej papiery drożały nawet o ponad 11 proc. osiągając cenę nienotowaną od prawie trzech lat. Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 21,80 zł. zł.

Zdaniem autorów rekomendacji wyniki sprzedażowe Dadelo w pierwszej połowie 2024 roku (przychody 59 proc. w górę r./r.) wpisują się w kluczowy strategiczny cel z punktu widzenia budowy wartości Dadelo, jakim jest przeskalowanie biznesu. W tym roku widzą przestrzeń do wzrostu przychodów do 290 mln zł (co oznacza 51 proc. wzrostu r./r.), a średnioroczny wzrost przychodów w latach 2023-2026 szacują na 38 proc. - W kolejnych kwartałach widzimy przestrzeń do poprawy warunków zakupowych i poszerzanie przewag rynkowych względem kanału tradycyjnego, który traci udziały w rynku. Po zakładanym w tym roku skokowym wzroście rentowności EBIT do 4,9 proc., w latach 2025-26 oczekujemy przejściowego spadku do 4,4-4,5 proc. za sprawą większych inwestycji w ceny, co obniży poziom marży brutto oraz szybszego rozwoju sieci sklepów stacjonarnych, których dojrzewanie osłabi pozytywny efekt dźwigni operacyjnej – wyjaśniają analitycy w raporcie.



Udziały rynkowe Dadelo mocno w górę

W perspektywie pięcioletniej średnie roczne tempo wzrostu rynku rowerowego w Polsce szacują na 9 proc. czyli znacznie powyżej prognozowanego średniorocznego wzrostu PKB w tym okresie. Jednocześnie przewidują, że udział Dadelo w rynku wzrośnie zdaniem z poniżej 2 proc. w 2020 r. do 6 proc. w 2024 oraz do 10 proc. w perspektywie trzech najbliższych lat. - Tym samym wysoki profil wzrostu spółki ogranicza użyteczność oceny fundamentów spółki przez pryzmat mnożników rynkowych - wyjaśniają.

Prognoza Trigon DM, że w 2024 roku Dadelo wypracuje 11 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 286 mln zł w porównaniu z 0,1 mln z zysku i 189 mln zł obrotów w poprzednim roku.

Tekst jest skrótem rekomendacji Trigon DM dla Dadelo przygotowanej w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Grzegorz Kujawski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 4 lipca, o godz. 8:05.