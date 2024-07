Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 28,80 zł. zł. Podczas wtorkowej sesji za akcje spółki płacono ok. 29,30 zł.

Reklama

Według autorów rekomendacji kluczowym parametrem dla oceny perspektyw Medicalgorithmics jest tempo pozyskiwania nowych klientów aby jak najszybciej odbudować rentowność po utracie kontraktu z React oraz odzyskać stabilną pozycję gotówkową. - Do tej pory Medicalgorithmics pozyskał pięciu nowych klientów w USA, z czego trzech pierwszych powinno wygenerować około 5 mln zł przychodu w pierwszym roku współpracy – wciąż zbyt mało by uzupełnić ubytek przychodów po React – wskazują.

Drugi filar spółki – produkt VCAST – jest obecnie w trakcie rejestracji w UE . - Certyfikacja się przedłuża wobec wcześniejszych planów i obecnie oczekujemy jej zakończenia w IV kwartale 2024 r. , po czym powinien się rozpocząć proces certyfikacji w FDA na najważniejszym rynku USA – zauważają.

Przychody Medicalgorithmics zbyt niskie, by pokazać zysk w 2024 r.

W I kwartale 2024 r. Medicalgorithmics rozpoznał pierwsze 0,4 mln zł przychodów z usług od nowych klientów i szacuje je na 5 mln zł w pierwszym roku (średnio 1,3 mln zł kwartalnie). - Zakładamy, że dzięki obecnym i przyszłym klientom przychody usługowe z USA wzrosną do poziomu 2,5-3,5 mln zł w III/IV kwartale 2024 r. To wciąż poziom niewystarczający do osiągnięcia break-even i w całym 2024 roku zakładamy słabe wyniki ze stratą EBITDA (8 mln zł straty) – wyjaśniają analitycy.

Mając to na uwadze udostępnienie 3 mln USD pożyczki od głównego akcjonariusza BioFund oceniają pozytywnie jako czynnik, który stabilizuje bilans i ogranicza ryzyko emisji nowych akcji. - Pozyskanie, najlepiej dużych klientów IDTF, jest konieczne do odbudowy rentowności i generacji gotówki, a realizacja tego elementu strategii jest najistotniejsza z punktu widzenia wyceny biznesu EKG – podkreślają.