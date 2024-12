Są nowe dane o bezrobociu w Polsce. Pierwsza taka sytuacja od 2021 r.

Nowe dane GUS o stopie bezrobocia wynoszącej 5 proc. potwierdziły szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z początku miesiąca. Na koniec listopada mieliśmy w Polsce 774,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. To o 9 tys. więcej niż w październiku (wzrost stopy bezrobocia z 4,9 proc.) i o 1,1 tys. więcej niż rok temu, w listopadzie 2023 r. Choć różnica rok do roku jest niewielka, to należy odnotować, że to pierwszy raz od maja 2021 r., gdy jest ona dodatnia. Słowem, pierwszy raz od ponad 3,5 roku można powiedzieć, że przez rok przybyło nam, a nie ubyło, osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce waha się w zależności od regionu – od 2,9 proc. w województwie wielkopolskim do 8,4 proc. w podkarpackim.

Stopa bezrobocia w górę. Jakie wyzwania na rynku pracy?

Z jednej strony, mimo wzrostu stopy bezrobocia, pozostaje ona niemal na historycznych minimach. Z drugiej, rzeczywiście polski rynek pracy ma swoje wyzwania, związane m.in. z niższym popytem do pracę. Obserwowany jest spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Z badań wynika ostrożność pracodawców w obliczu wciąż niepewnej koniunktury, m.in. w przemyśle. Na rynku mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi (chociaż nie jest to masowe zjawisko), dodatkowo część firm zamraża rekrutacje i „chomikuje” pracowników (tj. zmniejsza wymiar etatu pracowników, zamiast ich zwalniać).