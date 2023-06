Nowoczesne usługi dla biznesu (centra SSC/BPO i IT), finanse i ubezpieczenia oraz pozostałe usługi – to w tych sektorach pracownicy najczęściej mogą liczyć na podwyżki wynagrodzenia w drugim półroczu tego roku – wynika z ogłoszonej w środę edycji badania „Plany pracodawców” agencji zatrudnienia Randstad.

Według nich aż połowa firm z sektora usług dla biznesu ma w planach na drugą połowę br. podwyżki płac. W finansach i ubezpieczeniach – niewiele mniej, bo 49 proc. a w pozostałych usługach – cztery na dziesięć firm. Nie bez powodu, bo w tych branżach spory jest też odsetek pracodawców planujących wzrost zatrudnienia – w centrach SSC/BPO i IT – zapowiada to co czwarta z badanych firm.