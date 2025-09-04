Które zagraniczne spółki okażą się odporne na spadki?

Sam sierpień był w portfelu spółek zagranicznych w większości przypadków miesiącem dobrym, a nawet bardzo dobrym. W dwóch przypadkach miesięczne stopy zwrotu wyniosły po ponad 20 proc., a jeden z analityków dzięki temu ma na koncie już ponad 100 proc. od początku roku.
Już ubiegły miesiąc upływał pod znakiem oczekiwań na korektę, która jednak długo nie nadchodziła. Obojętność rynków na pogarszającą się sytuację amerykańskiego rynku pracy czy też politykę celną mogła drogo kosztować inwestorów od dłuższego czasu nastawionych do rynku niedźwiedzio. Co więcej, wciąż jeszcze trudno jednoznacznie stwierdzić, że na amerykański rynek akcji zawitała korekta. Jeszcze w ubiegłym tygodniu S&P 500 wzbił się na rekord, a z wtorkowych problemów na koniec dnia w dużej części amerykański rynek się wykaraskał.
– Wybór spółki na wrzesień jest o tyle trudny, że generalnie spodziewamy się, iż może to być wyraźnie spadkowy miesiąc na rynkach akcji – przyznaje otwarcie Kamil Cisowski z DI Xeliona. Zdanie to podzielają także inni analitycy. – Globalne rynki akcji weszły właśnie we wrzesień, który historycznie jest miesiącem korekt i generalnie spadków najważniejszych indeksów. Ponadto, rynki bazowe grają teraz w kontekście spotkania z wyjątkowo ważnymi danymi z rynku pracy w USA, które pojawią się w piątek – przypomina Adam Stańczak z DM BOŚ.
Jak na razie korekta daje się bardziej we znaki indeksom europejskim, m.in. niemieckim. DAX we wtorek stracił 2,29 proc. i była to szósta spadkowa z ostatnich siedmiu sesji w wykonaniu głównego indeksu naszych zachodnich sąsiadów. W środę po południu DAX co prawda rósł, ale ledwie o 0,43 proc. Głośno jest też o problemach na giełdzie w Paryżu , która negatywnie reaguje na polityczną zawieruchę. CAC40 nie zachwyca od początku roku, a obecnie jego stopa zwrotu to ledwie 4,5 proc. Kolorowo w ostatnich dniach nie jest też na większości rynków azjatyckich, choć akurat chińskie akcje mają się nieźle.
Po godzinie środowej sesji S&P 500 rósł o 0,4 proc. i tym samym domykał spadkową lukę, która powstała na otwarciu sesji z dnia poprzedniego. Nasdaq za to rósł o 1 proc. i znajdował się już powyżej zamknięcia z poniedziałku. Ostrożne zwyżki notowała m.in. Nvidia. W tym czasie główne europejskie rynki tylko w niewielkim stopniu odrabiały straty z wtorku.
O wskazanie czynników, które podkopały pewność siebie inwestorów na globalnych rynkach, oczywiście nietrudno. To m.in. słabsze dane makro, pogorszenie perspektyw europejskich spółek, wysokie wyceny w USA, a do tego zacieśnianie współpracy między Chinami a Rosją.
Mało tego. Wysokie zadłużenie państw sprawia, że rentowności obligacji długoterminowych w ostatnim czasie nawet rosną. Dotyczy to m.in. Francji, ale i Stanów Zjednoczonych. Rekordy bije za to złoto, które kilka miesięcy spędziło w konsolidacji. Teraz jednak kruszec z hukiem przebił poziom 3500 dol. za uncję, a to oczywiście pretekst do kontynuacji rajdów górników złota.
– Na globalnych rynkach zwraca uwagę kolejny historyczny rekord notowań złota, wynikający po części z napięć geopolitycznych, a częściowo wiążący się z bardzo prawdopodobnym luzowaniem polityki pieniężnej przez Fed. Szanse na wrześniową obniżkę stóp procentowych są bardzo wysokie. Trudno jednak oszacować ewentualny wpływ tej decyzji na sytuację na rynku akcji – przyznaje Michał Stanek z Q Value.
Słabszy dolar, mocne metale szlachetne ze złotem na czele oraz wykorzystanie zmienności rynkowej m.in. poprzez indeks VIX – to wrześniowe pomysły ekspertów, którzy typują skład portfeli foreksowych dla „Parkietu”.
I oczywiście tego typu spółki nie mogło zabraknąć wśród wrześniowych propozycji analityków. Wybór padł na Eldorado Gold Corp, na które postawił Sobiesław Kozłowski z Noble Securities. W tym roku prowadząca działalność w Turcji, Kanadzie i Grecji spółka wydobywcza zyskała około 71 proc. i to dotychczas najsilniejsza pozycja wśród firm dobranych na wrzesień.
Miejsce drugie należy do gwiazdy ostatnich tygodni, czyli chińskiej Alibaby, która obecnie notuje 63-proc. umocnienie. Co ciekawe, na handlową platformę postawiło dwóch analityków: Paweł Małmyga z BM PKO BP oraz Piotr Miliński z Quercusa TFI. Ten drugi zwraca uwagę, że po bardzo słabym II kwartale, chińskie akcje powoli wracają do łask inwestorów, z kolei kurs Alibaby, jednego z liderów azjatyckiej rewolucji technologicznej, wybił się z miesięcznej konsolidacji i poprawił majowe szczyty. W ocenie Małmygi najbliższy opór zlokalizowany jest w okolicach 150 dol.
We wrześniowym portfelu spółek zagranicznych znalazła się także UnitedHealth Group, amerykański, mocno poturbowany (minus 38 proc.) w tym roku ubezpieczyciel. Według Michała Krajczewskiego z BM BNP Paribas po mocnej przecenie w pierwszej części roku, akcje przedsiębiorstwa zbudowały dno i niebawem mogą powalczyć o 375 dol.
W składzie na ten miesiąc mamy też spółki technologiczne. Swojego faworyta w tej grupie znalazł m.in. Kamil Cisowski. Mowa o spółce AppLovin. – Z perspektywy technicznej spółka wydaje się być w przededniu ataku na nowe historyczne szczyty, nie uważamy również, by pomimo wzrostu o niemal 50 proc. od początku roku (i o 1000 proc. w dw