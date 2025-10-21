Inwestycje
Nikkei225 w ostatnim czasie mocniejszy nawet niż amerykańskie indeksy

Od mocnego uderzenia byki rozpoczęły tydzień na rynkach azjatyckich, a w szczególności w Japonii. Tamtejszy indeks Nikkei225 zyskał w poniedziałek prawie 3,4 proc. i tym samym ustanowił nowy historyczny szczyt notowań.

Publikacja: 21.10.2025 06:00

Foto: PAP/EPA

Przemysław Tychmanowicz

– Wzrosty motywowane są głównie nadzieją na zakończenie negocjacji koalicyjnych. Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) jest gotowa do zawarcia koalicji z Japońską Partią Innowacji (Ishin). Premierem nowego rządu ma zostać obecna liderka LDP, Sanae Takaichi, znana ze swoich prowzrostowych poglądów, które doprowadziły w ostatnim czasie do silnego wzrostu rentowności w Japonii i słabości jena, ze względu na oczekiwania sporej emisji długu, który ma wspierać większe wydatki – wskazują analitycy XTB. Warto jednak zauważyć, że wzrosty na rynku japońskim to też nie jest kwestia ostatnich dni. Silne wzrosty na tym rynku obserwowane są od