Pewne zawirowania wystąpiły, w szczególności w Polsce, ale nie było to jeszcze trzęsienie ziemi – tak można opisać sierpniowe wydarzenia rynkowe. Mówiąc krótko: ci, którzy liczyli na zmasowaną ucieczkę od ryzyka, się przeliczyli. Wielu z nich konsekwentnie stawia jednak na to, że większe problemy na rynkach są tylko kwestią czasu. We wrześniu ich sprzymierzeńcem jest historia. Rozpoczęty właśnie miesiąc ma bowiem nie najlepszą sławę. Na co więc teraz stawiać?

Dolar i krypto

W przypadku rynku walutowego uwaga ekspertów typujących skład portfeli foreksowych koncentruje się m.in. na dolarze. To oczywiście ma związek z wrześniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej, które w ocenie zdecydowanej większości obserwatorów ma przynieść obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To zaś może szkodzić dolarowi. Wśród typów ekspertów pojawia się więc wzrostowy scenariusz głównej pary walutowej EUR/USD.

– Prawdopodobny powrót do cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed we wrześniu w związku z rosnącymi obawami o amerykański rynek pracy powinien wywierać presję na osłabienie dolara. Z drugiej strony bliski koniec cyklu luzowania pieniężnego EBC oraz coraz mocniejsze oznaki poprawy koniunktury gospodarczej w strefie euro powinny wspierać notowania wspólnej europejskiej waluty – wskazuje Andrzej Kiedrowicz z PKO BP. Również Marek Rogalski z DM BOŚ obstawia wzrost notowań eurodolara.

– Perspektywa cięć stóp przez Fed oraz spekulacje wokół składu tej instytucji za kilka miesięcy mogą działać na niekorzyść dolara. Wybicie tegorocznego szczytu przy 1,1830 otworzy drogę do testu 1,20 – uważa Rogalski.

Spodziewaną słabość dolara eksperci chcą także wykorzystać w innych ujęciach walutowych. Na spadek notowań "zielonego" w zestawieniu z japońskim jenem liczy m.in. Bartosz Sawicki, analityk firmy Exante. – Dolar w sierpniu powrócił do spadków, notując siódmy spadkowy miesiąc w tym roku. Ataki Trumpa na Fed budzą obawy o trwałość instytucjonalnego szkieletu amerykańskiej gospodarki, co łącznie z turbulencjami na rynkach europejskich obligacji może popychać inwestorów ku tzw. bezpiecznym przystaniom – uważa Sawicki.