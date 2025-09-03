Pewne zawirowania wystąpiły, w szczególności w Polsce, ale nie było to jeszcze trzęsienie ziemi – tak można opisać sierpniowe wydarzenia rynkowe. Mówiąc krótko: ci, którzy liczyli na zmasowaną ucieczkę od ryzyka, się przeliczyli. Wielu z nich konsekwentnie stawia jednak na to, że większe problemy na rynkach są tylko kwestią czasu. We wrześniu ich sprzymierzeńcem jest historia. Rozpoczęty właśnie miesiąc ma bowiem nie najlepszą sławę. Na co więc teraz stawiać?
W przypadku rynku walutowego uwaga ekspertów typujących skład portfeli foreksowych koncentruje się m.in. na dolarze. To oczywiście ma związek z wrześniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej, które w ocenie zdecydowanej większości obserwatorów ma przynieść obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To zaś może szkodzić dolarowi. Wśród typów ekspertów pojawia się więc wzrostowy scenariusz głównej pary walutowej EUR/USD.
– Prawdopodobny powrót do cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed we wrześniu w związku z rosnącymi obawami o amerykański rynek pracy powinien wywierać presję na osłabienie dolara. Z drugiej strony bliski koniec cyklu luzowania pieniężnego EBC oraz coraz mocniejsze oznaki poprawy koniunktury gospodarczej w strefie euro powinny wspierać notowania wspólnej europejskiej waluty – wskazuje Andrzej Kiedrowicz z PKO BP. Również Marek Rogalski z DM BOŚ obstawia wzrost notowań eurodolara.
– Perspektywa cięć stóp przez Fed oraz spekulacje wokół składu tej instytucji za kilka miesięcy mogą działać na niekorzyść dolara. Wybicie tegorocznego szczytu przy 1,1830 otworzy drogę do testu 1,20 – uważa Rogalski.
Spodziewaną słabość dolara eksperci chcą także wykorzystać w innych ujęciach walutowych. Na spadek notowań "zielonego" w zestawieniu z japońskim jenem liczy m.in. Bartosz Sawicki, analityk firmy Exante. – Dolar w sierpniu powrócił do spadków, notując siódmy spadkowy miesiąc w tym roku. Ataki Trumpa na Fed budzą obawy o trwałość instytucjonalnego szkieletu amerykańskiej gospodarki, co łącznie z turbulencjami na rynkach europejskich obligacji może popychać inwestorów ku tzw. bezpiecznym przystaniom – uważa Sawicki.
Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers widzi z kolei słabość dolara, ale w relacji z funtem brytyjskim. – Perspektywa osłabienia dolara w najbliższym czasie ma solidne fundamenty. Po pierwsze, narastające próby podważenia niezależności Rezerwy Federalnej. Po drugie, rynek wycenia we wrześniu obniżkę stóp o 25 punktów bazowych i dalsze łagodzenie w horyzoncie kilku kwartałów. Po trzecie, strukturalne słabości dolara – utrzymujące się deficyty finansów publicznych i rachunku obrotów bieżących oraz rosnący koszt obsługi długu. Szerokie taryfy celne działają proinflacyjnie i dezorganizują łańcuchy dostaw. Zakładam wzrost pary walutowej GBP/USD w okolice 1,38 z obecnego poziomu 1,3520. Rynek w przypadku BoE jest sceptyczny co do dalszego łagodzenia polityki monetarnej i to może faworyzować funta – wyjaśnia Zembik.
Dolar to tylko jeden z „tematów” na wrzesień z rynku walutowego. Drugim są kryptowaluty. W tym przypadku trudno jednak o jednoznaczne wskazania. Lekką przewagę mają jednak pesymiści, chociaż część z nich "przejechała" się na tym rynku w sierpniu.
– Nasza sierpniowa krótka pozycja na ethereum okazała się jedną z najgorszych, które można było zająć na rynku kryptowalut. Podczas gdy bitcoin stracił w sierpniu ponad 6 proc., a większość altcoinów znacznie więcej, ethereum zyskało niemal 20 proc. Widzimy to w kategoriach radykalnego przereagowania tematu ETF i upgrade’u Pectra, spodziewamy się wyraźnej przeceny – wskazuje Kamil Cisowski z DI Xelion. Spadki bitcoina prognozuje z kolei Łukasz Wójcik z BM Pekao. – Wchodzimy w sezonowo najsłabszy miesiąc dla głównej kryptowaluty, która mimo sprzyjających warunków już w sierpniu pokazywała swoją słabość – podkreśla ekspert.
O ile w przypadku rynku walutowego pojawiają się rozbieżności w prognozach, o tyle rynek surowców i towarów ma swojego "pewniaka". Są nim, po raz kolejny, metale szlachetne, ze złotem na czele. Patrząc na pierwsze dni września i historyczny rekord notowań królewskiego kruszca, typ ten wydaje się mieć uzasadnienie. Eksperci liczą jednak, że złoto jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
– Wiele wskazuje na to, że złoto zaczęło kolejną średnioterminową falę zwyżek. Jej szczyt może wypaść za kilka miesięcy, kiedy rynki poznają nazwisko nowego szefa Fedu. Niewykluczone, że celem mogą być poziomy powyżej 4 tys. USD za uncję – uważa Marek Rogalski.
– Słaby dolar, wznowienie obniżek stóp procentowych oraz możliwy kryzys zaufania wobec samej instytucji Fed to seria czynników, która powinna w najbliższym czasie wspierać zachowanie złotego kruszcu – to argumenty Łukasza Wójcika.
Wzrostowy scenariusz eksperci kreślą jednak także dla innych metali szlachetnych. Część z nich większy potencjał widzi m.in. w srebrze. – Rynek srebra nabiera rozpędu. Spada wskaźnik gold/silver ratio, co wskazuje na silną rotację między metalami. Przy założeniu, że dolar pozostanie nisko, a rentowności spadną i dodatkowo przy trwającej rotacji ze złota do innych metali, srebro może się jeszcze bardziej rozpędzić – uważa Daniel Kostecki z CMC Markets, który w naszych portfelach zastąpił innego przedstawiciela tej firmy Łukasza Wardyna.
Mówiąc o metalach szlachetnych pojawia się także wątek platyny. – Póki co platyna nie wzięła udziału w ruchu wzrostowym, który w końcówce sierpnia wywindował ceny srebra i złota. Zakładając korelację pomiędzy tymi metalami, należy przyjąć, że wkrótce jej notowania mocniej ruszą do góry, kierując się na szczyt z lipca (1484,75 USD), a później wyżej. Szczególnie, że obserwowana od kwietnia hossa na platynie ma silne podstawy fundamentalne – uważa Marcin Kiepas z firmy Tickmill.
Postawienie na metale szlachetne ma być także odpowiedzią na spodziewane turbulencje rynkowe, które mogą pojawić się we wrześniu. Ci, którzy ich się spodziewają, szukają także szczęścia poprzez zajęcie długiej pozycji na indeksie VIX. – Sierpień przebiegł lepiej niż się spodziewaliśmy, co w części możemy tłumaczyć poprawą danych z amerykańskiej gospodarki, ale nie zmienia to naszego generalnego poglądu, że akcje na świecie i w USA są zbyt drogie. O ile lipcowe zwyżki wydawały się logiczne w kontekście świetnego sezonu wynikowego, ich kontynuacja wydaje nam się znacznie bardziej wątpliwa, szczególnie, że raport Nvidii w końcówce miesiąca był najsłabszym od lat. W myśl zasady, że „co się odwlecze, to nie uciecze” ponawiamy pozycję na VIX z ubiegłego miesiąca – podkreśla Kamil Cisowski.
Wskazania dotyczące rynku polskiego są zaś niejednoznaczne. Andrzej Kiedrowicz spodziewa się spadku indeksu WIG20, a Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers liczy na wzrosty. - Globalne rynki powinny przyjąć z zadowoleniem obniżkę stóp przez Fed we wrześniu. WIG20 nie pozostanie na tę decyzję obojętny. Z technicznego punktu widzenia aktualna korekta jest pod kątem zasięgu bardzo podobna do spadków z okresu maj–czerwiec 2025 r. Dodatkowo notowania znajdują się w bliskiej odległości od dolnej bandy średnioterminowego kanału wzrostowego. Możliwy jest ponowny "atak" na 3000 pkt – uważa Łukasz Zembik.
Kto we wrześniu wstrzeli się z typami? Jedno jest pewne: rynek potrafi płatać figle. Miesiąc temu pisaliśmy, że po kolejne zwycięstwo w całorocznym wyścigu pewnie zmierza Kamil Cisowski. W sierpniu ekspert DI Xelion obniżył jednak loty, co skrzętnie wykorzystał Mateusz Namysł. Jego sierpniowe typy dały zarobić 11,9 proc. i dzięki temu to Namysł jest teraz na czele stawki. Smaczku sytuacji dodaje fakt, że Namysł rozstał się z Santander BM.