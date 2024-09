Portfel forex na wrzesień. Eksperci pewni podwyższonej zmienności i…

WIG20



W pierwszej połowie sierpnia GPW, podobnie jak wiele rynków na świecie, zakończyła trwającą od maja spadkową korektę. Droga w kierunku wiosennych szczytów jest ponownie otwarta. Hossę napędzać będzie z jednej strony przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce, a z drugiej strony obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne. Wejście: 2370. Cel: 2550. SL: 2345.

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas

USD/CAD



W sierpniu obserwowaliśmy wyraźne osłabienie się amerykańskiego dolara w wyniku dyskontowania przez inwestorów większej i szybszej skali obniżek stóp procentowych przez Fed. W krótkim terminie doprowadziło to jednak do mocnego wyprzedzania USD względem wielu walut, przez co we wrześniu oczekuję odreagowania i umocnienia USD. Szczególnie mocno amerykański dolar osłabił się względem kanadyjskiego, co przy trwającym już cyklu obniżek stóp w Kanadzie może wpływać na zmianę nastroju inwestorów i powrót kursu USD/CAD w wyższe rejony. Cel: 1,38. SL: 1,34.

Ropa Brent



Ceny ropy znajdują się bliżej dolnej strefy szerokiej konsolidacji, w której pozostają od 2023 r. Pomimo ciążącej na popycie słabej koniunkturze gospodarczej, ryzyka dla strony podażowej utrzymują się, dlatego nie wykluczam odbicia cen ropy w kierunku ponad 80 USD w kolejnych tygodniach. Cel: 80. SL: 74.

DAX



Indeks niemieckich spółek bardzo szybko odrobił straty z początku sierpnia. Biorąc pod uwagę sezonowo gorsze stopy zwrotu we wrześniu, utrzymującą się słabą koniunkturę w przemyśle na Starym Kontynencie i słabnące momentum gospodarcze w Chinach oraz niepewność związaną z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w USA, dostrzegamy ryzyko ponownych spadków. Dodatkowo na wykresie można zaobserwować negatywną dywergencję pomiędzy kursem a wskaźnikami technicznymi jak RSI. Cel: 17800. SL: 19200.

Kamil Cisowski, DI Xelion

Tron



Naszą preferowaną kryptowalutą do otwierania krótkich pozycji jest Solana – nawet po silnych sierpniowych spadkach pozostaje największą gwiazdą ostatnich 12 miesięcy na tym rynku. Stopa zwrotu na poziomie 561 proc. w tym okresie jest nieporównywalna z jakimikolwiek altcoinami z czołówki i niemal czterokrotnie wyższa niż w przypadku bitcoina. 20–21 września będzie miała jednak miejsce konferencja Breakpoint, która historycznie sprzyjała wzrostom jej kursu, a w sierpniu w czołówce listy najbardziej przewartościowanych kryptowalut o wysokiej kapitalizacji umocnił się Tron. Przynajmniej tymczasowo to jego wybieramy więc na kandydata do przeceny. Cel: 0,12.

Gaz ziemny



Wrzesień często przynosi mocne odbicie na rynku gazu, obraz techniczny też wydaje się nadzwyczaj sprzyjać wzrostom. Powrót do okolic 2,60, czyli poziomów z początku lipca, wydaje nam się nadzwyczaj realny, o ile na przeszkodzie nie stanie pogoda, która w tym roku w USA jest wyjątkowo chimeryczna. Cel: 2,6.

VIX



Naprawdę trudno było uwierzyć na początku miesiąca, że VIX może go zamknąć poniżej poziomów z otwarcia, a jednak „niemożliwa” sytuacja miała miejsce. Obecne poziomy są wręcz wymarzone do otwierania długich pozycji na starcie miesiąca, który za każdym razem w ciągu ostatnich trzech lat przynosił wzrost tego indeksu. Ten rok nie jest wprawdzie podręcznikowy z perspektywy sezonowości, a w latach wyborów prezydenckich w USA wygląda ona we wrześniu inaczej niż w pozostałych miesiącach, ale przy obecnych skrajnie wysokich wycenach będziemy czuli się nadzwyczaj komfortowo, czekając na korektę. Cel: 24.

Marek Rogalski, DM BOŚ

Bitcoin



Na rynku krypto widać więcej niespełnionych nadziei niż pozytywnego nastroju. Utrzymująca się korelacja z bardziej ryzykownymi aktywami może być w tej sytuacji obciążeniem.

Ropa WTI



Perspektywa spowolnienia w globalnej gospodarce, a także pojawiające się spekulacje, że OPEC+ nie będzie bronił rynku przed większymi spadkami (kontekst wyborów w USA?), dają argumenty za kontynuacją słabości na tym rynku.

DAX



Siła niemieckiego indeksu jest zastanawiająca w kontekście postępującej słabości niemieckiej gospodarki oraz możliwego klinczu politycznego po wyborach do Bundestagu w 2025 r. Oczekiwanie na cięcia stóp przez EBC niewiele tu zmieni. Niemniej DAX nie spadnie sam, konieczna będzie podobna korekta na amerykańskich indeksach.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/PLN



Złoto



S&P 500



Łukasz Wójcik, BM Pekao

EUR/USD



Zgodnie z naszymi oczekiwania USD osłabiał się wobec koszyka głównych walut w sierpniu.

Obecną korektę do poziomu 1,1 traktujemy jako ruch powrotny, spodziewając się dalszej słabości dolara w końcówce roku. SL: 1,058.

Złoto



Słabszy dolar oraz rozpoczęcie cyklu obniżek stóp przez Fed powinny działać wspierająco na notowania złota w najbliższych miesiącach. Nie należy przy tym zapominać o ewentualnej eskalacji napięć geopolitycznych.

W efekcie widzimy więcej argumentów do bycia po długiej stronie zakładów na złoty kruszec niż po krótkiej. SL: 2390.

VIX



Podtrzymujemy typ z poprzedniego miesiąca, spodziewając się utrzymania podwyższonej zmienności w okresie jesiennym. Historyczna sezonowość sugeruje tendencje do wzrostu indeksu zmienności na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, co w tym roku może być dodatkowo wzmacniane poprzez niepewność odnośnie do koniunktury w USA oraz decyzje banków centralnych. W efekcie utrzymujemy długą pozycję w ETF VIXY.US z poziomem obronnym nieco poniżej tegorocznych minimów. SL: 9,7

Sobiesław Kozłowski, Noble Securities

USD/PLN



Symptomy wyczerpywania się słabości USD (DXY) wpływają na korektę siły PLN. Korekta oczekiwań co do cięcia stopy procentowej Fed ze 100 pkt bazowych do 75 pkt baz. zdynamizowałaby zmniejszenie słabości USD i pośrednio miałaby wpływ na EUR/USD i USD/PLN. SL: 3,77.

Kakao



Hossa na surowcach zdaje się dobiegać końca, co przekłada się na korektę notowań miedzi, ale i kakao. Cel: 6550. SL: 8262.

Russell 2000



Przy rosnącej niepewności związanej ze stanem zaawansowania hossy na amerykańskim rynku akcji dość obiecująco wygląda kwestia obserwowanego od dwóch miesięcy przesunięcia akcentów w stronę mniejszych spółek.

Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl

NZD/USD



Dolar nowozelandzki w sierpniu był najsilniejszy wśród głównych walut, zyskując w relacji do USD przeszło 5 proc. NZD/USD po zbliżeniu się do 0,63 może być jednak szczególnie podatny na korektę ze względu na relatywnie łagodnie nastawiony bank centralny.

Soja



Ceny soi w kontrakcie na CBOT spadły najniżej od 2020 r. i pod 1000 USD za buszel. Skrajne wyprzedanie rynku może sprzyjać krótkoterminowej korekcie w przypadku pogorszenia się kondycji upraw, będących jak dotąd w znacznie lepszym stanie niż przed rokiem.

Russell 2000



W miesiącach letnich załamał się trend spadku siły relatywnej małych spółek z Wall Street na tle szerokiego rynku. Russell 2000 po wyjściu z wielomiesięcznego przedziału wahań mógł otworzyć sobie przestrzeń do szczytów pandemicznej hossy z 2021 r.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

AUD/USD



Malejące perspektywy na obniżki australijskich stóp procentowych w 2024 r. po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji CPI za lipiec kontrastują z sięgającą już 100 pkt baz. rynkową wyceną obniżek stóp procentowych Fed do końca bieżącego roku, co powinno wspierać dalszy wzrost kursu AUD/USD.

Miedź



Najwyższy od 2019 r. poziom zapasów surowca na LME oraz spadek popytu na metal z Chin, wraz z postępująca słabością tamtejszego sektora budowlanego, powinny we wrześniu ciążyć na cenie miedzi.

Dow Jones Industrial Average



Start nowego cyklu luzowania pieniężnego przez Fed we wrześniu przy jednoczesnym przeświadczeniu inwestorów o ,,miękkim lądowaniu” amerykańskiej gospodarki to dobre środowisko dla kontynuacji hossy na amerykańskich parkietach giełdowych.

Michał Stajniak, XTB

USD/CHF



Dolar jest ekstremalnie wyprzedany, ale odrabia straty w ostatnim czasie. Najmniej strat odrobił do franka, który również może być nastawiony na spadki, jeśli SNB zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych. Dodatkowo technicznie mamy odbicie na parze od lokalnych dołków z przełomu 2023/2024. Cel: 0,875. SL: 0,83.

Złoto



Sezonowość wskazuje, że złoto powinno tracić we wrześniu, co może być również związane z realizacją zysków po nowym historycznym szczycie. Fed obniży stopy we wrześniu, co będzie sprzyjać realizacji zysków. Cel: 2400. SL: 2580.

DAX



Indeksy są obecnie mocno wykupione. EBC będzie zmuszony do cięcia stóp, ale najprawdopodobniej pozostanie lekko jastrzębi. Tymczasem europejska gospodarka jest wciąż w fatalnym stanie, dlatego istnieje szansa na cofnięcie ze strefy podażowej związanej z historycznymi szczytami na kontrakcie w okolicach 19 000 punktów. Cel: 18 500. SL: 19 250.

Mateusz Namysł, Santander BM

Ethereum



Nastawienie do rynku krypto nieco osłabło w ostatnim czasie po wcześniejszych wzrostach. Prawdopodobne obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne we wrześniu mogą być bodźcem do wzrostu notowań.

Ropa Brent



Kwestie związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz prawdopodobny wzrost popytu mogą pomagać wzrostowi ceny za baryłkę.

WIG20



Wyceny na polskim rynku pozostają atrakcyjne. Zmniejszenie awersji do ryzyka na rynkach rozwiniętych powinno dodatkowo wspomóc zachowanie krajowych blue chips.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

GBP/USD



W Jackson Hole nie tylko prezes Fed wypowiadał się na temat przyszłości polityki monetarnej. Głos zabrał również Andrew Bailey, który także wyraził gotowość do dalszego łagodzenia warunków monetarnych w Wielkiej Brytanii.

Bailey podkreślił, że spadło ryzyko inflacyjne, jednak jest za wcześnie, żeby móc powiedzieć, że walka z inflacją dobiegła końca. Wg jego oceny skala „efektu drugiej rundy” okazała się mniejsza niż oczekiwano.

Prezes BoE zaznaczył, że polityka pieniężna wciąż musi być restrykcyjna. Rynek interpretuje to w ten sposób, że kolejne obniżki mogą wystąpić, jednak skala ich będzie niewielka.

Widać, że na ten moment rynek zakłada, że to Rezerwa Federalna wykazuje dużo większe gołębie nastawienie niż Bank Anglii, co jest odzwierciedlone w notowaniu pary walutowej GBP/USD i powinno dalej wspierać kurs. Cel: 1,33.

Ropa Brent



Zmienność na rynku ropy naftowej jest w ostatnich tygodniach podwyższona. Brent w sierpniu dwukrotnie spadała poniżej poziom 76 USD za baryłkę.

W tym momencie coraz mocniej spekuluje się, że osiem kluczowych państw OPEC+ zacznie stopniowo wycofywać się z dobrowolnych cięć produkcji. Takie też bowiem były zapowiedzi na początku czerwca. Uważam jednak, że Arabia Saudyjska nie pozwoli na dalsze spadki i zdecyduje się na opóźnienie startu procesu wyjścia z dodatkowych ograniczeń podażowych.

To powinno wesprzeć ceny ropy, które po przetestowaniu dołków sierpniowych powinny lekko urosnąć.

Cel: 81.

DAX



Tempo sierpniowych zysków niemieckiego indeksu moim zdaniem jest nie do utrzymania w obecnym miesiącu. Dodatkowo statystycznie wrzesień nie jest pozytywnym okresem dla inwestorów akcyjnych. DAX ma za sobą imponującą serię wzrostów, które jak na razie zakończyły się w okolicy historycznych rekordów. Majowy szczyt został przełamany.

Nie jest jednak wykluczone, że zobaczymy coś w rodzaju „pułapki na byki” – czyli chwilowe wyjście na nowe maksima i szybkie zgaszenie popytu. Oscylator stochastyczny jest przez długi czas w strefie wykupienia, co dodatkowo potęguje możliwość ruchu korekcyjnego. Cel: 18 300.

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.