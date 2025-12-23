W obliczu skomplikowanych procedur oraz długiego oczekiwania na weryfikację wniosków kredytowych w bankach wiele firm poszukuje alternatywnych źródeł finansowania. Jednym z nowoczesnych produktów finansowych jest pożyczka pod obrót z terminala. Czym dokładnie jest i co warto o niej wiedzieć?

Pożyczka z terminala jest krótkoterminową formą finansowania, przy której wysokość dostępnej kwoty jest zależna od obrotów na urządzeniu. Cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród mniejszych firm i sklepów, których płynność finansowa może się zmieniać w zależności od sezonowości. To szybki sposób na pozyskanie środków na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak to działa – co musisz zrobić, by dostać Szybką Pożyczkę pod obrót z terminala?

Pożyczka pod obrót terminala jest dostępna dla posiadaczy terminali płatniczych PolCard, osób przechodzących do PolCard oraz nowych klientów, którzy chcą uzyskać terminal. Proces uzyskania pożyczki można prześledzić na przykładzie oferty PolCard. Szybka Pożyczka pod obrót z terminala nie wymaga wielu formalności.

Wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta lub opiekunem handlowym, a następnie wypełnić i złożyć wniosek. Na jego podstawie analizowana jest zdolność finansowa, a następnie przyznawana jest kwota, którą można pożyczyć. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie, na podstawie średnich obrotów z terminala. Kwoty mogą sięgać nawet 600% średnich miesięcznych obrotów.

Po weryfikacji wniosku środki trafiają na konto przedsiębiorcy. Cały proces zamyka się w ciągu 48 godzin, co oznacza, że zaledwie dwa dni po kontakcie z opiekunem przedsiębiorca może otrzymać pieniądze. W zależności od potrzeb termin spłaty może wynosić 60, 120, 180, 240 lub 360 dni. Co więcej, nie trzeba obawiać się harmonogramu spłat rat lub odsetek w przypadku opóźnienia, ponieważ raty są pobierane automatycznie z obrotów na terminalu, a ich wysokość może się zmieniać w zależności od liczby płatności bezgotówkowych.

Największe zalety Szybkiej Pożyczki pod obrót z terminala

Wiedząc, czym jest i jakie są zasady związane z Szybką Pożyczką pod obrót z terminala, warto zastanowić się, jakie niesie za sobą korzyści dla przedsiębiorcy. Do głównych powodów wzrostu popularności tego rozwiązania należy łatwa dostępność oraz minimalna ilość formalności. Pożyczkę sięgającą nawet 200 tys. zł można uzyskać bez wychodzenia z domu, na podstawie dowodu osobistego oraz potwierdzenia miejsca zamieszkania.

Zaletą jest też czas. Proces ubiegania się o kredyt bankowy jest długi i wymaga cierpliwości, co nie zawsze jest możliwe dla firm. Dlatego ogromnym atutem pożyczki jest to, że środki można uzyskać niemal natychmiast. Dodatkowo ta forma finansowania jest dostępna nawet dla firm działających od kilku miesięcy, które mogłyby być uznawane za niewiarygodne przez banki.

Przedsiębiorcy cenią sobie także system spłat. W natłoku codziennych obowiązków nie zawsze można pamiętać o terminach. W przypadku pożyczki pod obrót z terminala nie ma takiego problemu, ponieważ spłata jest automatyczna. Określona kwota jest pobierana z dziennych obrotów na terminalu, co pozwala skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Szybka Pożyczka pod obroty z terminala jest atrakcyjną opcją dla wielu podmiotów szukających natychmiastowego wsparcia finansowego z wygodnym systemem spłat. Korzystają z niej m.in. sklepy detaliczne, salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz kawiarnie. Jeśli więc zastanawiasz się, skąd pozyskać środki na nowe inwestycje, być może ta opcja jest właśnie dla Ciebie.

Materiał Promocyjny