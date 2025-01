Największym zaskoczeniem jest dla nas fakt, że po bardzo słabym raporcie Tesli nie tylko nie odnotowaliśmy silnego spadku jej akcji, ale wręcz ich wzrost w handlu posesyjnym. Zysk na akcję spółki był około 5% niższy od oczekiwań, przychody w dziale motoryzacyjnym spadły o 8% r./r., marże się kurczą. Wprawdzie poinformowano, że tańsze modele „pozostają na drodze do rozpoczęcia produkcji w I połowie 2025 r.”, ale spółka wielokrotnie nie realizowała tego typu prognoz, a jak na bliskość terminu, zdecydowanie brakowało na ten temat konkretów. Tesla nie opublikowała żadnych celów sprzedaży na 2025 r., jedynie poinformowała, że zamierza „powrócić do dodatnich dynamik”. Elon Musk podczas konferencji standardowo rysował magiczny obraz najcenniejszego w przyszłości przedsiębiorstwa świata, ale bardzo trudno nam zrozumieć, jak w roku 2026 r. znaczącą rolę w sprzedaży miałyby odegrać roboty Optimus (na razie nie wiadomo, kto i po co miałby je kupować).

W godzinach porannych sesja w Azji ma mieszany przebieg, ale kontrakty na indeksy amerykańskie rosną. Dzień w Europie zapewne rozpocznie się w okolicach poziomów neutralnych, raczej nie spodziewamy się, by tym razem w dalszej części dnia miały się pojawić wyraźne zwyżki. Posiedzenie EBC przyniesie niemal na pewno obniżkę stopy repo o 25 pb. (do 2,90%) i prawdopodobnie będzie miało równie niewielki wpływ na rynek jak wczoraj Fed. Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem dnia będzie dzisiaj posesyjny raport Apple’a, z uwagą obserwowane będą też m.in. Visa i MasterCard. Wczorajsze sprawozdania i konferencje amerykańskich gigantów nie mają naszym zdaniem potencjału, by wygenerować dalszy impuls wzrostowy, mogą się raczej okazać pretekstem do spadków.

Na europejskich parkietach zaczynają pojawiać się sygnały lokalnego przesilenia

Piotr Neidek, BM mBanku

Wprawdzie DAX (+1%) zdobył nowe, historyczne maksima, ale zrobił to w osamotnieniu. Druga i trzecia linia niemieckiego parkietu nie potwierdziły optymizmu panującego pośród największych spółek. Zarówno sDAX jak i mDAX finiszowały pod kreską, cena zamknięcia wypadła poniżej otwarcia. Na wykresach uwidoczniły się podażowe formacje świec. Spadająca gwiazda wymaga jeszcze potwierdzenia. Jednakże jej obecność na lokalnych maksimach może sugerować, że w krótkim terminie szczyt został uformowany.

W Paryżu impet wzrostów wyhamował, a wczoraj nawet pojawiła się czerwień. CAC 40 stracił 0,3%, co w obecnym układzie można uznać za całkiem niezły wynik. Byki od kilku dni skupiają się na obronie wybitych oporów, które zamieniły się rolą we wsparcie. Ciekawie prezentuje się sytuacja na wykresach londyńskich indeksów. O ile FTSE 100 konsoliduje się na szczytach, o tyle FTSE 250 walczy z wybiciem oporów. Od początku roku pierwszy ze wskaźników zyskał już 4,7%, a ten drugi notuje stratę 0,3%. W długim terminie na wykresie FTSE 250 straszy formacja G&R. Na bieżącym etapie jej formowania, nie stanowi ona jednak zagrożenia dla byków. Jednakże w 2002 r. w podobnej sytuacji znajdował się rynek i to niedźwiedzie wykorzystały okazję do zmiany trendu.

Na Wall Street impet wzrostów wyhamował. Fed nie zaskoczył rynku. Stopy procentowe pozostały bez zmian, ale zabrakło informacji, że całkowicie udało się opanować inflację. DJIA zamknął się pod kreską, a w ciągu sesji zabrakło bykom pomysłu na szczytowy atak. Do historycznego sufitu wciąż brakuje niewiele punktów. Nasdaq 100 tym razem zaliczył słabszą sesję. Spadek o 0,2% nie przekreśla jednak szans na wydostanie się górą z konsolidacji, do której wrócił indeks na początku tygodnia. Kurz po poniedziałkowym tąpnięciu już opadł i coraz więcej pojawia się głosów, że DeepSeek nie jest taki przełomowy, jak początkowo się wydawało.