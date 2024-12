Namieszał Fed, czy dziś namieszają trzy wiedźmy?

Pod kreską zameldował się Nasdaq Composite, ale w przeciwieństwie do S&P500 wynik za ten miesiąc jest jak na razie dodatni. Rzutem na taśmę zyskał DJIA, który nie zdołał pobić rekordu z 1968 r. Wówczas w styczniu odnotowano 12 spadkowych sesji z rzędu. Tym razem licznik zatrzymał się na 10 co i tak jest wynikiem o znaczeniu historycznym. Na minusie sesję zakończył DJTA (-0.6%), który od listopada spadł już o 10%. Jak na razie grudzień jest najsłabszym miesiącem od września 2022 r. Niedźwiedziom nie chodzi jednak o statystyki, co o utrzymanie pułapki hossy. A wszystko to w strefie podwójnego szczytu, co rzuca negatywne światło na 2025 r.

Zabrakło jednego oczka a WIG20 wybroniłby się przed spadkami. Niskie otwarcie okazało się pretekstem do spekulacyjnego łapania spadających noży. Dzisiaj okaże się, czy było to spowodowane jedynie krótkoterminowym zagraniem pod Trzy Wiedźmy. Jak na razie indeks blue chips pozostaje pod presją podaży, ale zostały stworzone podwaliny pod formację odwrócenia trendu oG&R. Prawe ramię nabiera kształtu, ale do linii szyi jeszcze jest sporo przestrzeni.

sWIG80(-0.8%) zdołał wybronić się nad listopadowym denkiem. Niewiele brakowało, a wczorajsze zamknięcie okazałoby się najniższe od sierpnia 2024 r. Momentum nadal jednak sprzyja niedźwiedziom, a średnia dwustusesyjna nabiera coraz większego rozpędu w swych spadkach. Na plusie zakończył dzień mWIG40, który otarł się o psychologiczny poziom 6000 punktów. Jednakże niedawny powrót indeksu pod wyłamaną wcześniej linię trendu spadkowego sprawia, że temat podróży na tegoroczne dno, po grudniowej pułapce hossy, wciąż obowiązuje.

Z dużej chmury mały deszcz

Andrzej Wodecki, BM BDM

Kiedy po 3% spadkach za Atlantykiem przyszła wczoraj pora na otwarcie europejskich giełd, zapewne wielu inwestorów drżało na myśl o przeniesieniu skali spadków z USA na stary kontynent. Rzeczywiście od rana kontrakty futures świeciły na czerwono, a WIG20 otworzył się na dzień dobry 25 punktów niżej, jednakże testowany wczoraj dwukrotnie poziom 2200 wyciągnął indeks w górę. W trakcie sesji w Europie mieliśmy raczej do czynienia ze spadkami głównych indeksów na nieco mniejszą skalę niż dzień wcześniej w USA.

WIG-owi 20 najbardziej ciążyły wczoraj spółki surowcowe, gdzie JSW odhaczyło szóstą spadkową sesję z rzędu a KGHM dyskontował spadek rynkowej ceny miedzi poniżej 9000 USD za tonę. Polski indeks blue chipów pokazał wczoraj relatywną siłę względem niemalże wszystkich światowych indeksów, wykazując jedynie kosmetyczne spadki.