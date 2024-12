Szalony rajd Tesli. Nasdaq bije kolejny rekord

Na Wall Street jak na razie hossa trwa, chociaż zaczęła mieć słodko-gorzki smak. Z jednej strony Nasdaq Composite (+1.2%) pnie się na północ. Wtóruje mu Bitcoin powyżej 100000$. Także szeroki rynek mierzony indeksem S&P500(+0.4%) trzyma się blisko szczytów. Wprawdzie pojęcie szeroki nie oddaje w rzeczywistości tego, jaką część rynku odzwierciedla ww. benchmark. Tutaj z pomocą przychodzi Russell2000, który jest blisko rekordów, ale jednak temat podwójnego szczytu nie został jak na razie zneutralizowany.

W opozycji do technologicznej zieleni jest klasyczna czerwień, której dostarcza DJIA. Poniedziałkowe zamkniecie pod kreską jest już ósme z rzędu. Wprawdzie do wsparcia 41647 daleka jeszcze droga, ale bezradność byków zaczyna coraz bardziej martwić. Wczoraj aż 60% spółek odnotowało spadki. Z drugiej strony DJIA porusza się w kanale i jego dolne ograniczenie stanowi potencjalny magnes dla notowań.

MSCI Poland odrabia straty, ale ich tempo nie napawa optymizmem. Przez ostatnie dwa dni udało się uzyskać mniej niż +1%, co stawia byki w niezbyt komfortowym świetle. Do linii szyi oG&R brakuje jeszcze trochę punktów, zatem niedźwiedzie mogą spróbować pogłębić przecenę. Z drugiej strony WIG20 dotarł do miejsca, w którym prosi się o odbicie. Mowa o linii trendu spadkowego, która została wybita prawie dwa tygodnie temu. Nie jest to ten prezent, o który prosili akcyjni gracze znad Wisły. Jednakże wyhamowanie tempa spadków a w przypadku średnich spółek nawet i zwyżka, stanowią pretekst, aby Św. Mikołaj chociaż spróbował postawić jedną stopę na warszawskim parkiecie.

Wciąż jest sporo pracy do wykonania, aby zneutralizować negatywne sygnały płynące ze średnioterminowej analizy rynku. Dotyczy to zarówno spółek ze środka stawiki jak i tych z przodu oraz najmniejszych. sWIG80 od miesięcy nie może zerwać z sekwencją niższych szczytów. Charakter lokalnych zwyżek nawiązuje do korekt, a nie impulsów hossy. WIG z założenia mający reprezentować szeroki rynek, zdołał zyskać wczoraj mniej niż 0.1%. Plusem jest to, że udało się uformować świeczkę z dolnym cieniem w strefie zniesienia Fibonacciego 38.2% ostatniej zwyżki. Niby niewiele, ale zawsze stanowi pretekst do wyciągania indeksu na północ. Jednakże średnioterminowa sytuacja techniczna nie napawa optymizmem.