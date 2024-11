Rekordy na Wall Street po wygranej Trumpa. Dziś decyzja Fedu

Wygląda na to, że Nasdaq Composite (+3%) rozprawił się z podwójnym szczytem. Indeks finiszował na historycznie wysokich poziomach. Eksplozję optymizmu było widać praktycznie w każdym zakątku rynków finansowych. Na uwagę zasługuje Russell2000, który rósł o ponad 5%. Do historycznych szczytów niewiele już mu brakuje. Po miesiącach konsolidacji bykom udało się wykorzystać zakumulowaną energię do wyprowadzenia wzrostowej kontry. O wybiciu można mówić w przypadku DJTA. Transportowy indeks opuścił górą formację trójkąta. Jeżeli nie jest to pułapka, to wygląda na to, że byki otworzyły przed sobą nowy rozdział hossy.

Z technicznego punktu widzenia na uwagę zasługuje luka zbudowana zarówno przez DJIA jak i S&P500. Pod względem punktowym wczorajsze okna są największe w historii Wall Street. Ma to swoje uzasadnienie w wycenie indeksów. Im wyżej znajdują się benchmarki, tym większe są luki. Jednakże pojawienie się tak dużej wyrwy punktowej na szczytach bez potwierdzenia wskaźnika RSI, generuje ryzyko pułapki hossy. Jak na razie inwestorzy zdają się tym nie przejmować. Kluczowe jest to, że opory zostały pokonane. A wsparciem dla S&P500 staje się podstawa zwyżki z tego tygodnia. To oznacza, że do wysokości 5696 byki są bezpieczne.

Wczorajsza zmienność na rynku walutowym przyjęła skrajne wartości. Po kilku tygodniach osłabiania polskiej waluty, we środę nastąpiła kumulacja słabości. Dolar handlowany był po 4.875 czyli najwyżej od czerwca 2024 r. To może okazać się wskazówką dla akcyjnych byków. Kiedy pięć miesięcy temu na rynku walutowym pojawił się szczyt, wówczas WIG kończył lokalną korektę. Podobnie było w kwietniu, dlatego też dalsze losy USDPLN mają tak duże znaczenie dla graczy z GPW.

Rynek nad Wisłą cierpi na brak paliwa. Zagranica jak na razie odwróciła się plecami do polskich aktywów. To jednak może się zmienić wraz z rozwiązaniem kwestii wyborów w USA. Aby jednak pojawiły się jaskółki hossy na GPW, na wykresie PLN-Index powinno dojść do zmiany trendu. Benchmark dotarł do ciekawego miejsca, z którego aż „prosi się” o odbicie. Chyba, że grany jest negatywny scenariusz w długim terminie. Wówczas kapitulacja PLN-Index współgrałaby z ostatnimi sygnałami, jakie pojawiły się na wykresie WIGu. Indeks wyszedł dołem pod linię trendu wzrostowego, otwierając sobie furtkę w kierunku 68k.