WIG20 najniżej od stycznia. Czerwono na giełdach

Zagranica ucieka z GPW

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas BP

Wczoraj poznaliśmy nieco lepsze od oczekiwań dane dotyczące wstępnego PKB w strefie euro, gdzie dynamika wzrostu gospodarczego w III kw. wyniosła 0,90% wobec oczekiwań na poziomie 0,80%. Lepiej też wypadły dane z Niemiec, gdzie wzrost PKB w ujęciu kwartalnym wyszedł na dodatnim poziomie (0,20% wobec oczekiwań -0,10%). Dobre okazały się także dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie raport ADP pokazał zmianę zatrudnienia na poziomie 233 tys. wobec oczekiwań w wysokości 115 tys. Nieco słabiej od oczekiwań wypadła dynamika PKB za III kw. I wyniosła 2,80% wobec oczekiwanych 3%.

Pomimo lepszych danych ze Starego Kontynentu, niemiecki DAX zakończył dzień ze stratą wynoszącą 1,09%, co mogło być kontynuacją przeceny po nieudanym ataku na szczyty we wtorek. Mniejsza skala przeceny była obserwowana za oceanem, gdzie indeksy S&P 500 oraz Nasdaq straciły odpowiednio 0,33% i 0,56%. Na uwagę zasługują wyniki spółki Alphabetu (Google), które po dobrych wynikach rosły nawet powyżej 7,0%. Po sesji swoje wyniki podała także Meta. Rezultaty za III kw. okazały się lepsze od oczekiwań, jednak zapowiedzi spółki co do wydatków w nadchodzących okresach przewyższyły oczekiwania analityków i w handlu posesyjnym walory traciły ok. 3,0%.

Znacznie gorzej prezentowała się sesja nad Wisłą, gdzie indeks największych spółek zniżkował o 2,37%, co przy spadkach indeksów spółek z drugiej i trzeciej linii na poziomach odpowiednio -0,95% i -1,02%, sugeruje dalszy odpływ zagranicznego kapitału. Teza ta wspierana jest także przez silną przecenę naszego największego sektora, a indeks WIG-banki zanotował stratę rzędu 2,71%. Jedyną spółką z indeksu WIG20, która zakończyła dzień zyskownie było Allegro (0,87%), a największa skala przeceny dotknęła Budimex (-7,69%). Awersja do polskich aktywów była obserwowana także na rynku długu, gdzie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych mocno zbliżyły się do okrągłego poziomu 6,0%, czyli najwyżej od października 2023 r.

Rekordy Nasdaq Composite

Piotr Neidek, BM mBanku

Wygląda na to, że październik okaże się spadkowym miesiącem dla chińskich inwestorów. Stan na godzinę 6:00 daje zwycięstwo niedźwiedziom. Do końca sesji jest jeszcze sporo czasu i bilans na azjatyckich rynkach może się jeszcze zmienić. Jednakże nastroje nie są na tyle sprzyjające, aby oczekiwać mocnej końcówki w drugiej części handlu w Szanghaju czy w Hongkongu. W Seulu, Tokio czy Bombaju obecnie dominuje czerwień. Podobnie jest w Sydney, gdzie byki walczą nie o nowe maksima, co o utrzymanie październikowej podłogi.