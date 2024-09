GPW odbiła, ale przełomu nie ma. A S&P 500 zbliża się do szczytów

Problem z odrabianiem strat mają także byki znad Sekwany. CAC40 w tym tygodniu urósł jedynie o +1.1% a do kluczowego oporu ma ponad 3% zaległości. Wkrótce miną dwa miesiące od momentu, w którym indeks przebił się przez średnią dwustusesyjną. W sierpniu podjęta została próba powrotu nad ww. granicę, jednakże niedźwiedzie skutecznie zablokowały dalsze wzrosty. To sprawia, że w średnim terminie spełnione są warunki do zmiany trendu. Jednakże o ewentualnej bessie będzie można rozmawiać poniżej 6773 punktów.

Jankeskie byki w pełni korzystają z dobrodziejstwa analizy technicznej. Po środowym zwrocie, we czwartek DJIA powrócił nad pułap 41k. Momentum sprzyja do zaatakowania historycznych szczytów, do których pozostało około 500 punktów. W długim terminie układ hossy wciąż obowiązuje. Rosnące minima, zwyżkujące maksima i brak oporów sprawia, że niedźwiedzie nie mają łatwego zadania. DJIA jest dla nich brakującym ogniwem spadkowej układanki. Russell2000, S&P500 czy Nasdaq Composite wyrysowały już podręcznikowe struktury zmiany trendu.

Czwartek to kolejny dzień na Wall Street, w którym inwestorzy przyzwyczajają się do normalności na rynku długu. Rentowności dziesięcioletnich obligacji zaczynają odjeżdżać dwulatkom. Zjawisko inwersji przeszło do historii, a wraz z nim wzrosło ryzyko zmiany trendu na rynkach akcji. Powtórka z 2000 r. czy 2007 r. nie musi się wydarzyć. Jednakże świadomość tego, że niedźwiedzie czekały ponad dwa lata na zanik odwróconej krzywej dochodowości, nie jest czynnikiem sprzyjającym kontynuacji hossy na Wall Street. Lokalnie jednak dominuje popyt, a S&P500 jest o krok od zanegowania podwójnego szczytu.

Czwartkowa sesja nad Wisłą ponownie obnażyła słabość popytu. Awersja do ryzyka nadal się utrzymuje. Widać to szczególnie wyraźnie w trzeciej linii GPW. sWIG80 miał szansę na wyrysowanie formacji harami. Struktury, z której w USA zrodziła się ostatnia zwyżka. Jednakże niedźwiedzie konsekwentnie spychały sWIG80 na południe. Nawet udało im się osiągnąć ujemną stopę zwrotu. Czwartek okazał się kolejną sesją, w której średnia dwustusesyjna znalazła się ponad indeksem. Podręcznikowo jest to negatywny sygnał o znaczeniu długoterminowym. Rośnie ryzyko, że obserwowana przecena w trzeciej linii GPW nie jest już tylko korektą, co formą zmiany trendu. Nie jest jeszcze za późno, na negację takich obaw. Brakuje jednak śmiałego uderzenia popytu.

WIG20 zakończył dzień poniżej otwarcia. Wprawdzie finisz wypadł na plusie, ale czarny korpus świeczki sprawia, że niedźwiedzie nadal mają twarde argumenty po swojej stronie. Jest ich coraz mniej, ale wciąż są wystarczająco skuteczne do odpierania popytowej kontry. Trzeba liczyć się z tym, że we wrześniu zostaną oderwane prawa do dywidendy takich spółek jak PZU czy Orlen. To sprawia, że WIG20 ponownie odda ze swojej wartości cenne punkty tak bardzo potrzebne do poprawienia swojej sytuacji technicznej.