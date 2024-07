Fala podaży przy Książęcej, na Wall Street mocne zwyżki małych spółek

Na europejskich parkietach wciąż bez poprawy. DAX po słabym otwarciu tygodnia, wczoraj kontynuował spadki. W końcówce dnia popyt odżył, jednakże bykom nie udało się zamknąć dnia nad kreską. Wsparcia pozostają w bezpiecznej odległości od indeksu, tygodniowe formacje świecowe sprzyjają bykom. Jednakże na rynku instrumentów pochodnych wciąż straszy G&R. Formacja ma już trzy w pełni wykształcone szczyty, brakuje natomiast kluczowych sygnałów. Dopóki zatem czerwcowe minima pozostają utrzymane, dopóty sytuacja techniczna pozostaje stabilna.

O względnym spokoju mogą rozmawiać gracze z paryskiego parkietu. CAC40 wprawdzie stracił wczoraj -0.7%, to jednak nadal pozostaje wewnątrz konsolidacji. Linia hossy zatrzymała ostatnie spadki, zatem niedźwiedzie nie mają zielonego światła do wejścia na parkiet. Nadal jednak istnieje ryzyko, że to, co robi CAC40 w ostatnich tygodniach, stanowi element rozgrywki ursusów. Odwrócona flaga ma już wszystkie składowe, o jakich można przeczytać w podręcznikach do ekonomii. Brakuje jednak kluczowego sygnału. Takowy może się pojawić w momencie przełamania czerwcowej podłogi. A do wysokości 7456 sytuacja techniczna pozostaje stabilna.

Ponownie liderem wzrostów na Wall Street okazał się Russell2000. Jankeskim bykom udało się dosyć łatwo dotrzeć w okolice 2300 punktów. W kilka sesji benchmark małych i średnich spółek urósł o ponad +10%. Powrót kapitału do drugiej i trzeciej linii amerykańskiego parkietu stanowi brakujący element zdrowej hossy na Wall Street. Od wielu miesięcy Russell2000 pozostawał w opozycji do tego, co robił S&P500. Obecnie zaległości zacierają się, jednakże kluczowe pozostaje wybicie historycznych szczytów. Bez tego wyczynu, podręcznikowo baribale mają silny argument w swoich łapach.

Wtorek przeszedł do historii jako okres, w którym DJIA zdobył nowe, historyczne maksima. Zrobił to w wielkim stylu. Zwyżka o +1.8% potwierdziła sygnał, jaki pojawił się po przekroczeniu pułapu 40k. Wczorajsza sesja okazała się najmocniejsza od ponad roku. Ostatni raz popyt był tak silny w czerwcu 2023 r. Wsparciem na dzisiejszą sesję jest podstawa wtorkowej świeczki. To oznacza, że do wysokości 40263 byki są względnie bezpieczne.

Przez warszawski parkiet przelała się fala podaży. Tsunami to może nie było, ale na wykresach kluczowych indeksów pojawiło się wiele niepokojących sygnałów słabości popytu. WIG20 przełamał średnią dwustugodzinową. Z sygnałem tym jak na razie nie ma co dyskutować i wg podręcznikowych kanonów niedźwiedzie mają otwartą drogę na południe. Odżywa temat klina, którego podstawa przy 2161 może okazać się średnioterminowym magnesem. Wraz z wyprzedażą akcji pojawiła się czerwień na rynku walutowym. Złoty mocno stracił na wartości. Na wykresie USDPLN pojawiła się gwiazda poranna na wsparciu. Nie pomaga także pułapka bessy. Brakuje jeszcze potwierdzenia sygnału przez EURPLN. Jeżeli jednak do piątku opór 4.291 zostanie wybity, kolejne tygodnie wakacyjnego handlu mogą okazać się niekorzystne dla polskiego rynku kapitałowego.

W drugiej i trzeciej linii doszło do przerwania średnioterminowych poziomów obrony. Nawet mWIG40, który od początku roku porusza się po linii wznoszącej, wczoraj zamknął sekwencję wzrostowych ekstremów. Krótko mówiąc, pojawił się sygnał sprzyjający zmianie długoterminowego trendu wzrostowego. Po tak silnej wyprzedaży jak wczoraj (-2.6%) rynek ma prawo odbijać. Jednakże do zanegowania tego, co zostało już zrobione, potrzeba trochę czasu oraz nakładu kapitału. Oporem dla mWIG40 jest 6557 i do tej wysokości przewagę mają niedźwiedzie. Wg wyłamanego kanału, teoretycznie celem pozostaje strefa 5900-6000 punktów.