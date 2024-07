WIG20 nieco dalej od 2600 pkt. Co dziś czeka inwestorów?

Inwestorzy odetchnęli z ulgą po wyborach we Francji

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Początek tygodnia na globalnym rynku akcji przebiegał w otoczeniu umiarkowanych wzrostów. Inwestorzy, w szczególności na Starym Kontynencie, odetchnęli z ulgą po wynikach I tury wyborów parlamentarnych we Francji. Chociaż tak jak oczekiwano, partia Marie Le Pen zwyciężyła, nie była to wygrana wskazująca automatycznie na samodzielną większość, a z kolei ugrupowania lewicowe otrzymały mniej głosów, niż oczekiwano. Dziś poznamy listę kandydatów, którzy przeszli do II tury. Ponadprzeciętna frekwencja przełożyła się na dużą liczbę okręgów, gdzie w niedzielę zmierzy się więcej niż dwóch kandydatów. Liderzy lewicy i prezydenckiej partii Odrodzenie zapowiedzieli, że ich przedstawiciele, którzy w swoich okręgach zdobyli trzecie miejsce, ustąpią, by zjednoczyć poparcie dla kandydatów mierzących się z kandydatami Zjednoczenia Narodowego i w ten sposób osłabić ostateczny wynik skrajnej prawicy. Powyższe zostało odebrane pozytywnie przez rynek akcji, a indeks CAC40 zyskiwał na początku dnia blisko 3,0%. Finalnie kończył handel w okolicy 1,% wzrostu, przy zmianach pozostałych głównych indeksach w okolicy piątkowego zamknięcia.

Umiarkowanym spadkiem dzień zakończył krajowy WIG20. Stracił ponad 0,30% i na chwilę obecną wytraca momentum w ataku na majowe szczyty. Cofnięcie w okolice 2500 można potencjalnie odbierać jako zbieranie sił przed ponownym atakiem poziom 2600 pkt. Jednak w scenariuszu zejścia poniżej poziomu 2500 pkt. na rynku narastałyby obawy o możliwość kontynuowania trendu wzrostowego. Wśród komponentów blue chips najlepiej wypadły notowania OrangePL oraz Cyfrowego Polsatu. Na drugim biegunie znalazły się Kęty, mBank oraz Dino Polska.

Dzisiejsze krajowe kalendarium makroekonomiczne pozostaje puste, a inwestorzy będą wyczekiwać środowego posiedzenia RPP oraz publikacji kwartalnych projekcji makroekonomicznych. Ekonomiści BNP Paribas spodziewają się rewizji w dół, zarówno dla inflacji, jak i dla wzrostu gospodarczego. Powyższe przy jedoczesnym wczorajszym potwierdzeniu utrzymującego się słabego otoczenia w przemyśle (PMI przemysłu na poziomie 45 pkt, czyli wyraźnie poniżej granicznego poziomu 50 pkt. ) może być argumentem dla rozpoczęcia rozmów o luzowaniu polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej. Z kolei z zagranicznych danych poznamy wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za czerwiec w strefie euro. Na chwilę obecną ekonomiści BNP Paribas podtrzymują bazowy scenariusz, w którym EBC w bieżącym roku dokona jeszcze dwóch obniżek stóp procentowych.

Impuls z Francji słabszy niż się wydawało

Kamil Cisowski, DI Xelion

Giełdy europejskie rosły w poniedziałek, ale pozytywny impuls, który dały im nadzieje na to, że Zjednoczenie Narodowe nie uzyska we Francji samodzielnej większości, zaczął wygasać bardzo szybko po otwarciu rynku kasowego. CAC40 zyskało finalnie 1,09%, co stanowi niewiele ponad jedną trzecią zwyżki, którą notowało w szczytowym punkcie. Pozostałe indeksy notowały wzrosty od 0,03% (FTSE100) do 1,70% (FTSE MiB). Pozytywne informacje płynęły z frontu inflacyjnego – niemieckie CPI spadło z 2,4% r/r do 2,2% r/r, więcej od oczekiwań.